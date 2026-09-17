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Akcja ratunkowa na Zatoce Gdańskiej. Złamany maszt, 8 osób na pokładzie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (14:32)

Akcja ratunkowa na wodach Zatoki Gdańskiej. Osiem osób znalazło się w niebezpieczeństwie po tym, jak na ich jachcie złamał się maszt. Dzięki szybkiej interwencji służb ratowniczych wszyscy uczestnicy rejsu są już bezpieczni.

Akcja ratunkowa na Zatoce Gdańskiej. Złamany maszt, 8 osób na pokładzie
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, do zdarzenia doszło w rejonie podejścia do portów Trójmiasta, niedaleko Helu. 

Jacht z ośmioma osobami na pokładzie stracił maszt, przez co jednostka zaczęła dryfować. Jak przekazał dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), jacht nie był wyposażony w silnik, co uniemożliwiło załodze samodzielne dopłynięcie do brzegu.

Szybka reakcja służb ratunkowych

Na miejsce jako pierwsza dotarła jednostka straży granicznej. Jednak wzburzone morze uniemożliwiło jej bezpieczne podejście do jachtu. Ratownicy podjęli więc decyzję o zwodowaniu mniejszej łodzi R3, która umożliwiła dotarcie do załogi.

Z pomocą ratowników sześć osób zostało już ewakuowanych z jachtu. Na pokładzie pozostały dwie osoby, które były niezbędne przy holowaniu jednostki. Jacht bezpiecznie doprowadzany jest do portu.

 


Źródło: RMF FM
Tagi: Zatoka Gdańska
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