Afera korupcyjna w Gdańsku. Kolejne osoby z zarzutami

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Dwie kolejne osoby usłyszały zarzuty w głośnym śledztwie dotyczącym korupcji w Gdańskim Zarządzie Dróg - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Prokuratura przekazała kolejne szczegóły procederu, który miał polegać na przyjmowaniu łapówek w zamian za korzystne decyzje dotyczące miejskich nieruchomości.

Według ustaleń śledczych, urzędnik Gdańskiego Zarządu Dróg, Piotr J., przyjął pieniądze w zamian za wydawanie decyzji korzystnych dla osób zainteresowanych miejskimi nieruchomościami.

Prokuratura przekazała, że mężczyzna miał dostać 5 tysięcy złotych za korzystną decyzję w sprawie montażu furtek ograniczających dostęp zwierząt do przejścia, a kolejne co najmniej 4 tysiące za podział działki, umożliwiający jej zakup bez przetargu.

Obie osoby, które miały wręczać łapówki, po usłyszeniu zarzutów zostały zwolnione za poręczeniem majątkowym. Zatrzymano im również paszporty.

Przypomnijmy, że w czerwcu Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało urzędnika na stacji paliw tuż po przyjęciu łapówki. Tamta sprawa dotyczyła działki na Wyspie Sobieszewskiej, a suma łapówek miała wynosić co najmniej 25 tysięcy złotych.

Prokuratura apeluje do świadków

Piotr J. nadal przebywa w areszcie. W sumie zarzuty w tej sprawie usłyszało już pięć osób, a prokuratura zapowiada kolejne zatrzymania.

Jednocześnie śledczy apelują do wszystkich, którzy wręczali łapówki, by sami zgłosili się do organów ścigania. Jak podkreślają, osoby, które ujawnią przestępstwo zanim dowiedzą się o nim śledczy, mogą uniknąć kary.