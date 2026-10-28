Afera korupcyjna na Pomorzu. Zatrzymano urzędnika i kierownika budowy

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Policjanci z Gdańska zatrzymali trzy osoby w związku z podejrzeniem korupcji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Wśród zatrzymanych znaleźli się kierownik budowy, urzędnik oraz zleceniodawca.

8 października na terenie Pucka i powiatu puckiego funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania oraz pomieszczenia służbowe podejrzanych, zabezpieczając dokumentację oraz nośniki danych.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Trzem zatrzymanym osobom - kierownikowi budowy, urzędnikowi i zleceniodawcy - postawiono zarzuty płatnej protekcji oraz korupcji czynnej i biernej.

Według ustaleń śledczych, kierownik budowy miał zostać nakłoniony do wręczenia łapówki urzędnikowi w zamian za przeprowadzenie kontroli nieruchomości, która uniemożliwiłaby jej użytkowanie jako lokalu usługowego. Ponadto, jeden z mężczyzn przyjął korzyść majątkową za pośrednictwo, a trzeci odpowiada za nakłanianie do przestępstwa i wręczenie łapówki.

Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz wzajemnego kontaktu.

Urzędnik został dodatkowo zawieszony w czynnościach służbowych inspektora PINB w Pucku. Za zarzucane czyny grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Fot. KWP Gdańsk

To nie pierwsze zatrzymania korupcyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku.

Już w kwietniu br. policja zatrzymała dwie osoby: 41-letnią kobietę, która przyjęła pieniądze za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w tym urzędzie i 49-letniego urzędnika, dla którego przeznaczone były pieniądze.