20-latka podejrzana o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Sąd zdecydował o areszcie

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Wejherowie (woj. pomorskie). Policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści na młodego mężczyznę, który w wyniku ataku został poważnie ranny.
Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z Redy, którzy po przyjeździe zastali mężczyznę leżącego na ziemi.
Jego życie i zdrowie mogły być zagrożone, dlatego mundurowi natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy, starając się zatamować krwawienie do czasu przyjazdu ratowników medycznych.
Intensywne poszukiwania sprawczyni
Po przewiezieniu rannego do szpitala policjanci rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia oraz poszukiwania sprawcy. Do akcji włączyli się funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy szybko ustalili wizerunek osoby mogącej mieć związek ze sprawą. Jej rysopis został przekazany wszystkim patrolom.
W krótkim czasie mundurowi zauważyli młodą kobietę odpowiadającą opisowi. Została natychmiast zatrzymana, znaleziono przy niej przedmiot, którym najprawdopodobniej ugodziła mężczyznę. W chwili zatrzymania 20-latka była nietrzeźwa.
Zatrzymana kobieta usłyszała zarzuty usiłowania zabójstwa.
W czwartek przed południem sąd w Wejherowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-latki.