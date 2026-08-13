20-latka podejrzana o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Sąd zdecydował o areszcie

RMF24

Dramatyczne chwile rozegrały się w nocy z poniedziałku na wtorek w Wejherowie (Pomorskie). 20-letnia kobieta została zatrzymana przez policję pod zarzutem usiłowania zabójstwa swojego byłego partnera. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Wejherowie (woj. pomorskie). Policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści na młodego mężczyznę, który w wyniku ataku został poważnie ranny.

Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z Redy, którzy po przyjeździe zastali mężczyznę leżącego na ziemi.

Jego życie i zdrowie mogły być zagrożone, dlatego mundurowi natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy, starając się zatamować krwawienie do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

Intensywne poszukiwania sprawczyni

Po przewiezieniu rannego do szpitala policjanci rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia oraz poszukiwania sprawcy. Do akcji włączyli się funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy szybko ustalili wizerunek osoby mogącej mieć związek ze sprawą. Jej rysopis został przekazany wszystkim patrolom.

W krótkim czasie mundurowi zauważyli młodą kobietę odpowiadającą opisowi. Została natychmiast zatrzymana, znaleziono przy niej przedmiot, którym najprawdopodobniej ugodziła mężczyznę. W chwili zatrzymania 20-latka była nietrzeźwa.

Zatrzymana 20-latka była nietrzeźwa/ Fot. Policja pomorska

Zatrzymana kobieta usłyszała zarzuty usiłowania zabójstwa.

W czwartek przed południem sąd w Wejherowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-latki.

