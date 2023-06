17-latka została tymczasowo aresztowana przez policję z Wejherowa na Pomorzu. Mundurowi znaleźli w jej mieszkaniu łącznie 1,5 kilograma amfetaminy i mefedronu. Narkotyki były ukryte wśród zabawek młodszej siostry nastolatki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kryminalni z Wejherowa zatrzymali 17-latkę w związku z posiadaniem przez nią znacznej ilości narkotyków.

Do zatrzymania nastolatki przez wejherowską policję doszło w piątek.

17-latka miała w mieszkaniu około kilograma amfetaminy i pół kilograma mefedronu. Jak podali mundurowi, narkotyki odnaleziono na szafce pomiędzy zabawkami młodszej siostry 17-latki. Znajdowały się one w zapinanej torbie.

17-latka miała 1,5 kilograma narkotyków / POMORSKA POLICJA /

Zatrzymana została już przesłuchana i usłyszała zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków, a za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała pomorska policja.

Sąd zastosował wobec młodej kobiety tymczasowy areszt na 3 miesiące.