Zobacz z bliska Bursztyn Unity. Znamy daty chrztu i zwiedzania

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Już wkrótce w Szczecinie pojawi się niepowtarzalna okazja, by zobaczyć z bliska najnowszy prom Bursztyn Unity. Jednostka zacumuje przy Wałach Chrobrego, gdzie odbędzie się jej uroczysty chrzest, a następnie przez trzy dni będzie można ją zwiedzać.

Bursztyn Unity w Szczecinie: Najważniejsze daty

Prom Bursztyn Unity zacumuje w Szczecinie 9 listopada i pozostanie w mieście do 15 listopada. Najważniejszym wydarzeniem będzie uroczystość chrztu jednostki, która zaplanowana została na 11 listopada 2026 roku przy Wałach Chrobrego.

Po uroczystości mieszkańcy i turyści będą mogli osobiście wejść na pokład nowoczesnego promu. Zwiedzanie będzie możliwe w dniach od 12 do 14 listopada. Organizator wydarzenia, firma POLSCA Baltic Ferries ma podać szczegóły dotyczące rezerwacji i zasad wejścia na pokład bliżej terminu. Podczas zwiedzania grupy będą oprowadzane po promie przez przewodników.

Zwiedzanie promu – jak się zapisać?

Zwiedzanie promu Bursztyn Unity zaplanowano na trzy dni. 12 listopada, w godzinach 13:00–18:00, oraz 13 listopada, w godzinach 10:00–18:00, wejście na pokład będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji internetowej.

14 listopada przewidziano dzień otwarty, podczas którego od 10:00 do 16:00 wejście na prom nie będzie wymagało wcześniejszej rezerwacji. To doskonała okazja dla wszystkich, którzy nie zdążą zarezerwować miejsca w pierwszych dwóch dniach lub zdecydują się na spontaniczną wizytę.

Najnowocześniejszy prom tego typu na Bałtyku

Bursztyn Unity to bliźniacza jednostka promu Jantar Unity, który został ochrzczony w Szczecinie w styczniu tego roku. Nowy prom mierzy niemal 196 metrów długości i może zabrać na pokład około 400 pasażerów. Budowa obu promów odbyła się w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Jednostka wyposażona jest w najnowsze rozwiązania technologiczne, zapewniające bezpieczeństwo i komfort podróży. Na pokładzie znajdują się przestronne kabiny, restauracje, sklepy oraz strefy rekreacyjne. Prom przystosowany jest do przewozu zarówno pasażerów, jak i samochodów osobowych oraz ciężarowych.

Atrakcje dla mieszkańców i turystów

Chrzest promu oraz możliwość jego zwiedzania to niecodzienne wydarzenia w Szczecinie. To okazja, by z bliska zobaczyć, jak wygląda nowoczesny prom pasażersko-samochodowy i dowiedzieć się więcej o pracy marynarzy oraz specyfice żeglugi na Bałtyku.

Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji miejsc na zwiedzanie, zasad wejścia na pokład oraz ewentualnych dodatkowych atrakcji towarzyszących wydarzeniu mają zostać ogłoszone przez POLSCA Baltic Ferries w najbliższych tygodniach. Osoby zainteresowane udziałem w zwiedzaniu powinny śledzić oficjalne komunikaty.