Zatrzymali pociąg w środku nocy i pomalowali go sprayem. Popełnili jeden błąd

RMF24

Pięciu mężczyzn, którzy w nocy z 19 na 20 września zatrzymali pociąg Polregio relacji Szczecin–Świnoujście i pomalowali go sprayem, zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty. Kluczowe znaczenie dla sprawy miała pozostawiona na miejscu kamera sportowa typu GoPro oraz zapisane na niej nagrania.

Mężczyźni, którzy zatrzymali pociąg relacji Szczecin-Świnoujście i pomalowali go sprayem, zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty

Mężczyźni, którzy zatrzymali pociąg relacji Szczecin-Świnoujście i pomalowali go sprayem, zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty / Policja

Według ustaleń policji grupa zamaskowanych mężczyzn zatrzymała skład pociągu podczas postoju na stacji Ładzin i pomalowała m.in. drzwi, okna, zewnętrzne kamery oraz lusterka.

Uszkodzenia uniemożliwiły obsłudze pociągu bezpieczne kontynuowanie jazdy. Dodatkowo uruchomiono hamulec bezpieczeństwa oraz mechanizm awaryjnego otwierania drzwi. W efekcie skład został unieruchomiony, a pasażerowie nie mogli opuścić pociągu. Straty oszacowano na ponad 92 tys. zł.

Zostawili na miejscu kluczowy dowód

Sprawców udało się zatrzymać dzięki pozostawionej na miejscu sportowej kamerze typu GoPro. Według policji materiały ujawniły także zapis podobnych działań poza Polską. Na jednym z nagrań udokumentowano włamanie do składu w Berlinie i pomalowanie go sprayem.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. zniszczenia lub uszkodzenia cudzego mienia, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Policja udostępniła nagrania z kamery:

Zatrzymali pociąg i pomalowali go sprayem. Usłyszeli zarzuty / Policja

Zatrzymali pociąg i pomalowali go sprayem. Usłyszeli zarzuty / Policja