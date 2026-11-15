Zaginięcie Emilii Koprowskiej. W okolicy Darłowa znaleziono ciało, prokuratura komentuje

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W okolicach Darłowa w woj. zachodniopomorskim - na zalesionym terenie - odnaleziono zwłoki. Trafiła na nie w niedzielę przypadkowa osoba podczas spaceru z psem - ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Jak przekazała na niedzielnej konferencji prasowej przedstawicielka koszalińskiej prokuratury prok. Ewa Dziadczyk, przedmioty i ubranie znalezione przy ciele „z bardzo dużym prawdopodobieństwem” wskazują, że to zwłoki zaginionej Emilii Koprowskiej.

Na ciało natrafi we wsi Palczewice koło Darłowa rolnik, który wyprowadzał psa - zwłoki znalazł ponad 150 m od jeziora Kopań.

Jak dowiedziała się nasza dziennikarka, ciało jest w bardzo zaawansowanym procesie rozkładu.

Prokurator z prokuratury w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk potwierdziła tę informację w trakcie niedzielnej konferencji prasowej i przekazała, że są to zwłoki kobiety.

Odzież i znalezione przy nich przedmioty z bardzo dużym prawdopodobieństwem wskazują, że jest to ciało zaginionej kilka tygodni temu Emilii Koprowskiej.

Odnaleziona osoba mogła umrzeć wskutek powieszenia - przekazała prokurator. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Jeszcze nie wiadomo, kiedy się ona odbędzie.

Zwłoki są w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu, natomiast oględziny odzieży, przedmiotów znalezionych przy zwłokach pozwalają na stwierdzenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Sekcja powinna dać odpowiedź, co było faktyczną przyczyną śmierci. Na tę chwilę wszystko jest brane pod uwagę. Na tę chwilę nie wiadomo, czy miejsce znalezienia zwłok było także miejscem zgonu – powiedziała prok. Dziadczyk.

Prok. Ewa Dziadczyk na niedzielnej konferencji prasowej, fot. Piotr Kowala / PAP

Zwłoki odnaleziono ok. 4 km od miejsca, w którym wcześniej odkryto plecak zaginionej. Jest to teren, na którym od wielu tygodni prowadzono intensywne poszukiwania pani Emilii.

Teren został ogrodzony, a na miejscu pracuje prokuratura i grupa dochodzeniowo-śledcza z Koszalina.

Zgłoszenie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej

37-letnia Emilia Koprowska z Koszalina (woj. zachodniopomorskie) zaginęła 30 sierpnia br. podczas pobytu z mężem w Darłowie, na odbywającym się na plaży festiwalu techno „ZEN Wydm”. Jej zaginięcie zostało zgłoszone koszalińskiej policji 1 września. Dzień później ta opublikowała komunikat dotyczący zaginionej z apelem o wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia kobiety.

Jednocześnie służby rozpoczęły poszukiwania w terenie.

Policja w prowadzonym dochodzeniu przesłuchała w charakterze świadka m.in. męża zaginionej. Ten miał przyznać, że między nim a Emilią doszło do kłótni i końcówkę festiwalu spędzali osobno.

Przyznał także, że uszkodził żonie samochód, w którym m.in. odkręcił koła. Zaprzeczył, by z jej zaginięciem miał cokolwiek wspólnego. Został przebadany wariografem. Nie ma jeszcze wyniku badania.

23 września śledztwo w sprawie zaginięcia 37-latki wszczęła Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Policja w okolicy miejsca odnalezienia ciała na terenie wsi Palczewice, fot. Piotr Kowala / PAP

Pożar w hostelu w Koszalinie. Blisko 30 osób ewakuowało się z płonącego budynku Blisko 30 osób musiało opuścić hostel przy ul. Żwirki i Wigury w Koszalinie po tym, jak w jednym z pokoi wybuchł pożar. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a służby szybko opanowały sytuację.

Policja w okolicy miejsca odnalezienia ciała na terenie wsi Palczewice, fot. Piotr Kowala / PAP