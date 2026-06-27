Około 16 kilometrów ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia – poinformowała w sobotę w południe GDDKiA.
Na drogach prowadzących nad morze doszło też do kilku kolizji. Po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina, wyznaczono objazd.
Wysokie natężenie ruchu i kolizje
O utrudnieniach w ruchu w pierwszy wakacyjny weekend poinformował dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
Jadący nad morze drogą S3 od strony Gorzowa Wlkp. i A6 od granicy z Niemcami muszą mocno zwolnić na węźle Szczecin Klucz.
Korek ciągnie się aż do węzła Rzęśnica. W sobotę przed południem na tym odcinku doszło do dwóch kolizji i wypadku - w rejonie węzłów Szczecin Klucz, Szczecin Podjuchy i Szczecin Dąbie. Czasowo przyblokowany był jeden pas ruch.
Do poważnego wypadku doszło na S3 w kierunku Szczecina. Po dachowaniu samochodu jedna osoba została ranna.
Objazd wyznaczono równoległą drogą powiatową Babigoszcz – Miękowo, czyli odcinkiem dawnej DK3
Apel o ostrożność
Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i cierpliwość.
Wzmożony ruch w pierwszy weekend wakacji oraz liczne kolizje i wypadki powodują znaczne opóźnienia na trasach prowadzących nad Bałtyk.