RMF24

Prokuratura Regionalna w Szczecinie oskarżyła 12 osób - m.in. pracowników zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego - o korupcję, niedopełnienie obowiązków, płatną protekcję i wyrządzenie szkody majątkowej w mieniu województwa. Nieprawidłowości dotyczą realizacji dwóch projektów unijnych.

Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom oskarżonym o korupcję, niedopełnienie obowiązków i płatną protekcję oraz wyrządzenie w mieniu Województwa Zachodniopomorskiego szkody majątkowej w łącznej kwocie ponad 2,7 mln zł.

Do nieprawidłowości doszło podczas realizacji dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Pierwszy dotyczył wzmocnienia potencjału rekreacyjnego i turystycznego Pomorza Zachodniego poprzez budowę parku etnograficznego w Niechorzu, a drugi Papieskiego Szlaku Kajakowego Drawy i Korytnicy.

Śledztwo w tej sprawie wszczęto we wrześniu 2021 r. w oparciu o wyniki ustaleń funkcjonariuszy CBA. Zarzuty dotyczą lat 2019-2022.

Kto jest wśród oskarżonych?

Aktem oskarżenia objęto dyrektora Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim, urzędników zatrudnionych na stanowiskach specjalistów w różnych wydziałach Urzędu Marszałkowskiego, lokalnych przedsiębiorców i jednocześnie prezesów lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz regionu, osoby zatrudnione przy realizacji projektów, odpowiedzialne m.in. za sporządzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie określonych prac lub robót oraz byłego burmistrza Drawna.

Województwo zachodniopomorskie ma w tej sprawie status potencjalnie pokrzywdzonego, a osoby oskarżone są uważane za niewinne, dopóki nie zostaną prawomocnie skazane. W Polsce o winie i karze decyduje niezawisły i niezależny sąd, dlaczego czekamy na rozstrzygnięcie sądu – przekazała rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Gabriela Wiatr.

Z jednej strony zabezpieczamy interesy województwa jako potencjalnie pokrzywdzonego w przypadku uznania winy oskarżonych, z drugiej — mamy nadzieję, że zarzuty wobec urzędników się nie potwierdzą i zostaną uniewinnieni. Oba projekty zostały skutecznie zrealizowane i rozliczone, więc trudno na tym etapie mówić o szkodzie województwa – dodała.

Oskarżony dyrektor

Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego został oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w postaci darmowego pobytu w hotelu oraz zatrudnienia członków rodziny przy realizacji inwestycji.

Prokurator zarzucił oskarżonemu, że podejmował on m.in. niezgodne z prawem czynności mające na celu przyznanie dofinansowania konkretnemu podmiotowi. W toku śledztwa ustalono, że oskarżony sprzyjał konkretnemu beneficjentowi oraz wybranemu wykonawcy w realizacji i rozliczeniu inwestycji – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz.

Zarzucono mu też przekroczenie uprawnień, zgodnie z którymi był zobowiązany do wykonywania powierzonych mu zadań, kierując się zasadą rzetelności, bezstronności, bezinteresowności, profesjonalizmu i równego traktowania stron.

Ustalono, że oskarżony podejmował czynności zmierzające do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu na rzecz konkretnego beneficjenta, podpisania korzystnych aneksów do umowy, w tym do pozytywnego zweryfikowania przedkładanych dokumentów, wypłaty zaliczek, rozliczania płatności, wiedząc, że podmiot ubiegający się o dotację nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji – wyjaśniła Wojciechowicz.

Przekroczenie obowiązków służbowych, powoływanie się na wpływy

Aktem oskarżenia objęto również dwóch innych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, którym przedstawiono zarzuty przekroczenia obowiązków służbowych oraz powoływania się na wpływy w instytucji samorządowej, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego.

Jeden z urzędników, wywołując u ubiegającego się o dofinansowanie przedsiębiorcy przekonanie o istnieniu wpływów w Urzędzie Marszałkowskim, przyjął od niego korzyść majątkową w postaci darmowych pobytów w hotelu w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w postaci otrzymania dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł na zorganizowanie konkretnego projektu – przekazała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej.

Kolejna osoba, odpowiedzialna za rozliczenie konkretnego projektu usnęła dokumentację fotograficzną, z której wynikało, że zadanie to nie zostało zrealizowane zgodnie z umową – dodała Wojciechowicz.

Przedsiębiorcom, którzy zawarli z urzędem umowy na dofinansowanie projektów, zarzucono m.in. oszustwo oraz wystawienie lub posługiwanie się nierzetelnymi, lub poświadczającymi nieprawdę dokumentami, a tym samym doprowadzenie województwa zachodniopomorskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Chodzi o kwotę 2 495 234,90 zł – przy realizacji inwestycji w postaci Parku Etnograficznego w Niechorzu, 286 931,09 zł – przy realizacji inwestycji Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy oraz ponad 6 tys. zł w związku z realizacją projektu „Przyroda w regionie, w którym żyjemy, jest nam bliska – akcja zbierania odpadów z terenów leśnych w subregionie Drawy”.

Były burmistrz pod lupą śledczych

Popełnienie przestępstw zarzucono również byłemu burmistrzowi Drawna. Zdaniem prokuratury nie dopełnił on obowiązków i przekroczył swoje uprawnienia.

Ustalono, że oskarżony wobec wybranych podatników w sposób dowolny i wbrew obowiązującym przepisom, albo nie wydawał decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, albo wydawał decyzje o jego umorzeniu w łącznej kwocie około 84 tys. zł – przekazała Wojciechowicz.

Oskarżonemu zarzucono również, że jako osoba zobowiązana do składania oświadczeń majątkowych w latach 2022-2024 złożył niezgodne z prawdą oświadczenia majątkowe, zatajając istotne składniki swojego majątku – dodała rzecznik prokuratury.

Za przyjęcie i wręczenie korzyści majątkowej oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, za oszustwo związane z mieniem znacznej wartości od roku do 10 lat; za poświadczenie nieprawdy w dokumentach od 6 miesięcy do 8 lat, a za przestępstwo złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego od 6 miesięcy do 8 lat.