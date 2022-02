Zbiórki rzeczowe w zachodniopomorskim są prowadzone m.in. w Szczecinie i Koszalinie. Związek Ukraińców w Polsce prowadzi - podobnie jak w innych regionach Polski - zbiórkę pieniędzy.

Szczecin

Zbiórkę środków higieny osobistej, pościeli, śpiworów i karimat oraz środków opatrunkowych, przeciwgorączkowych, przeciwgrypowych prowadzi:

Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie codziennie przy ul. Mickiewicza 45, g.7.00-21.00.

Stowarzyszenie Mi-gracja we współpracy z Kooperatywą-Łaźnia. Informację znajdziesz tu:

Dodatkowo Szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce prowadzi zbiórkę pieniędzy i apeluje o wsparcie do wszystkich chętnych osób. Nr konta: 20 1090 1492 0000 0001 4312 2731 z dopiskiem "dla rannych" lub "dla dzieci".

Przed wpłaceniem pieniędzy, upewnij się, że wpłacasz na konto prawdziwej fundacji. Tego typu sytuacje są wykorzystywane przez cyberprzestępców. Obserwujcie Niebezpiecznik, Zaufana Trzecia Strona, Sekurak - tam na pewno znajdą się ostrzeżenia przed fałszywymi zbiórkami.

Kołobrzeg

zbiórkę materiałów opatrunkowych i higienicznych. Zbiórka prowadzona będzie całą sobotę od godziny 10 do 18 przez Urząd Miasta (wejście od dawnego PUP) przy ul. Ratuszowej 13.

Od poniedziałku do piątku materiały opatrunkowe i higieniczne można przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - do Magazynu Sezam przy ul. Unii Lubelskiej 35, od godziny 9 do 13.00.

Informacje szczegółowe

Koszalin

Na sobotę i niedzielę w godz. 12-17 uruchomiony został magazyn, w którym przyjmowane są dary dla uchodźców. To magazyn ZBM przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Dodatkowe informacje znajdziesz tu: