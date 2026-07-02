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Pijany kierowca uciekał pod prąd S6. Szokujące sceny na drodze do Kołobrzegu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (11:14)

W nocy ze środy na czwartek na drodze ekspresowej S6 w okolicach Koszalina doszło do niebezpiecznego pościgu. 32-letni kierowca Peugeota, uciekając przed policyjnym patrolem, wjechał pod prąd na trasę prowadzącą w kierunku Kołobrzegu. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Mścicach i rozpoczął brawurową ucieczkę, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Pijany kierowca uciekał pod prąd S6. Szokujące sceny na drodze do Kołobrzegu
Zrzut ekranu /Policja
  • 32-letni kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Mścicach i rozpoczął ucieczkę pod prąd drogą ekspresową S6.
  • Po kilku kilometrach policjanci zatrzymali pojazd.
  • Mężczyzna miał 2,7 promila alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do kierowania, a pasażerka miała blisko 4 promile alkoholu.
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Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Przed godziną 3.00 w Mścicach ( Zachodniopomorskie) kierowca Peugeota nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 

Rozpoczął  ucieczkę w stronę Koszalina, następnie wjechał pod prąd w drogę ekspresową S6 w kierunku Kołobrzegu. Istniało ryzyko, że zderzy się czołowo z prawidłowo jadącymi samochodami.

Po kilku kilometrach niebezpiecznej jazdy policjanci zdołali bezpiecznie zatrzymać pojazd. Jak się okazało, kierowca miał aż 2,7 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. 

W samochodzie znajdowała się również 52-letnia pasażerka, która miała blisko 4 promile alkoholu.

Oboje zatrzymani trzeźwieją obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań.

Zarzuty i konsekwencje

32-latek usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. 

Policja zapowiada również ukaranie go za szereg wykroczeń drogowych.

32-latkowi będą stawiane zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, zostanie też ukarany za szereg popełnionych wykroczeń drogowych związanych z wyjątkowo niebezpiecznym sposobem jazdy – przekazała asp. Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. 

 

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