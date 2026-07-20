Zabójstwo kobiety w Chojnie. O zbrodnię podejrzany jest jej 19-letni syn

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Do zabójstwa kobiety doszło w Chojnie w powiecie gryfickim w Zachodniopomorskiem. Sprawcą jest prawdopodobnie jej 19-letni syn. Jak ustalił reporter RMF FM, do tragedii miało dojść na tle nieporozumień rodzinnych. 19-latek został zatrzymany.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Chojnie w powiecie gryfickim.

Doszło tam do zabójstwa kobiety. Policja poszukiwała sprawcy, którym prawdopodobnie jest jej 19-letni syn.

Młody mężczyzna został już zatrzymany.

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, do tragedii miało dojść na tle nieporozumień rodzinnych.

Informację, którą dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM potwierdziły nam służby.