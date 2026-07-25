Z końca Polski do Jasnogórskiej Pani. Rusza najdłuższa pielgrzymka do Częstochowy

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Mówi się o niej „najdłuższa polska pielgrzymka na Jasną Górę”. W sobotę 25 lipca z północno-zachodnich krańców naszego państwa do jasnogórskiego sanktuarium ruszają pielgrzymi uczestniczący w tzw. „szczecińskiej”.

25 lipca pielgrzymi wyruszą na szlak 42. Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę – uznawanej za najdłuższą (zarówno pod względem przebytego dystansu, jak i dni drogi) pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę.

Pątnicy, którzy zdecydują się przejść ją w najbardziej wymagającym wariancie, zaczną marsz w miejscowości Pustkowo. Do pokonania będą mieli 651,8 km. Drugiego dnia mogą do nich dołączyć idący ze Świnoujścia. Ci będą mieli do przejścia łącznie 639,7 km.

Ze Szczecina do Częstochowy jest zaś 531,3 km.

Na miejsce „szczecińska” pielgrzymka dotrze 13 sierpnia, dwudziestego dnia marszu.

Nie ma jednej ścieżki. Oto najdłuższa trasa pielgrzymkowa w Europie Droga św. Jakuba, znana także jako Camino de Santiago, od ponad tysiąca lat przyciąga pielgrzymów z całego świata. Ten wyjątkowy szlak prowadzi do katedry w Santiago de Compostela, gdzie według tradycji spoczywa ciało św. Jakuba Apostoła i jest…

Zwyczaj pielgrzymowania na Jasną Górę jest jedną z najważniejszych tradycji religijnych w Polsce. Co roku tysiące wiernych wyruszają pieszo do Częstochowy, aby modlić się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, prosić o łaski oraz dziękować za otrzymane dobro. Pielgrzymka jest nie tylko wyrazem wiary i duchowego przeżycia, ale także okazją do wspólnej modlitwy, refleksji i budowania więzi między uczestnikami.