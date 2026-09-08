Wyrzuciła na śmietnik komodę zawierającą kilkadziesiąt tys. euro. Finał poszukiwań

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Mieszkanka Warzymic w ubiegłym tygodniu przez przypadek wyrzuciła na śmietnik komodę, w której znajdowały się jej oszczędności życia – kilkadziesiąt tysięcy euro. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji policji pieniądze wróciły do właścicielki.

Początek ubiegłego tygodnia dla jednej z mieszkanek Warzymic (woj. zachodniopomorskie) miał być okazją do generalnych porządków. Kobieta postanowiła pozbyć się starych mebli z salonu i wystawiła je pod wiatę śmietnikową. Wśród nich znalazła się komoda, która – jak się później okazało – skrywała w jednej z szuflad jej oszczędności życia. Dopiero po kilku godzinach kobieta przypomniała sobie o przechowywanych tam pieniądzach.

Kilkadziesiąt tysięcy euro zniknęło w mgnieniu oka

Gdy właścicielka wróciła pod śmietnik, mebli już nie było. Razem z komodą zniknęła ogromna suma – kilkadziesiąt tysięcy euro, czyli nawet kilkaset tysięcy złotych. Dla kobiety był to prawdziwy dramat.

Natychmiast rozpoczęła poszukiwania, prosząc o pomoc sąsiadów i sprawdzając monitoring z okolicznych posesji. Do akcji wkroczyła również policja oraz prywatny detektyw.

Roztargnienie może kosztować fortunę

Eksperci podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać. Stres, roztargnienie, wysokie tempo życia, ale też zwykła ludzka nieuwaga sprawiają, że czasem zapominamy, gdzie coś zostawiliśmy – tłumaczyła tydzień temu w rozmowie z serwisem wszczecinie.pl detektyw Małgorzata Marczulewska.

Właścicielka komody przewidziała nagrodę finansową dla osoby, która pomoże odzyskać zgubę.

Szczęśliwy finał poszukiwań

Jak dowiedziała się nasza dziennikarka Anna Pałamar, policja odzyskała pieniądze wyrzucone wraz z komodą na śmietnik. Funkcjonariusze po otrzymaniu zgłoszenia błyskawicznie przystąpili do działania. Dzięki analizie monitoringu, rozmowom ze świadkami i skrupulatnemu odtworzeniu przebiegu zdarzeń, udało się ustalić, gdzie trafiły zaginione przedmioty.

Meble zostały odnalezione w jednym z mieszkań. To jednak nie był koniec policyjnego śledztwa. Trop prowadził dalej – aż do Szczecina. Tam, w jednym z lokali, funkcjonariusze zabezpieczyli całą skradzioną gotówkę. Pieniądze w całości wróciły do prawowitego właściciela.

Policja przypomina, że znalezienie cudzej rzeczy lub pieniędzy nie uprawnia do ich zatrzymania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy, kto znajdzie cudzą własność, powinien niezwłocznie przekazać ją właścicielowi lub odpowiedniej instytucji. Przywłaszczenie cudzej rzeczy lub pieniędzy jest przestępstwem i może skutkować odpowiedzialnością karną. Zgodnie z art. 284 § 1 Kodeksu karnego, sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.