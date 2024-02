Trzy osoby zostały poparzone, a jedna podtruta tlenkiem węgla w wyniku wybuchu gazu w bloku przy Matejki w Świnoujściu. Ewakuowano 29 osób.

Służby na miejscu akcji w Świnoujściu / Twitter / KW PSP Szczecin /

Do wybuchu w bloku doszło we wtorek przed południem.

Trzy osoby poparzone, dodatkowo jednak podtruta tlenkiem węgla - to bilans poszkodowanych. Wszyscy ranni to osoby dorosłe. Do eksplozji doszło w piwnicy. Z budynku ewakuowano 29 osób.

Akcja po wybuchu gazu w Świnoujściu Gorąca Linia RMF FM

Strażacy zakończyli ewakuację i oddymiają budynek. Wraz z policjantami sprawdzają, czy w mieszkaniach mógł ktoś pozostać.

W czteropiętrowym bloku, który ma pięć klatek, działają też pracownicy zakładu energetycznego oraz gazowni. Niebawem mają się w nim pojawić eksperci nadzoru budowlanego, by stwierdzić, czy budynek nadaje się do użytku.

Jak mówili reporterowi RMF FM funkcjonariusze, którzy biorą udział w akcji, na zewnątrz nie ma widocznych zniszczeń. Nie ma pęknięć, ani nie powypadały okna. Na razie nie wiadomo, czy wybuchła butla z gazem, czy doszło do eksplozji gazu, który ulatniał się z instalacji.