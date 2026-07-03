RMF24

W wyniku pożaru zabytkowego pałacu w Wietrznie w gm. Polanów (woj. zachodniopomorskie) zawalił się dach budynku. Z obiektu, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Akcja gaśnicza trwa. Udział w niej bierze 15 zastępów straży pożarnej, ok. 50 ratowników – przekazała zachodniopomorska PSP.

Pożar pałacu w Wietrznie

Zgłoszenie o pożarze pałacu w Wietrznie strażacy otrzymali w piątek po godz. 9.30. Jak przekazał kpt. Wiśniewski, zapalił się dach zabytkowego pałacu.

Ogień gasi 15 zastępów ochotniczej i zawodowej straży pożarnej. Na miejscu jest cysterna i kontener węzłowy.

Ewakuowanych zostało 49 osób z działającego w pałacu Domu Miłosierdzia Bożego. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych – podał kpt. Wiśniewski.

Zespół pałacowo-folwarczny położony jest na obszarze blisko 10 ha. Główny budynek neogotyckiego pałacu został wybudowany w 1920 r. na planie czworoboku z zewnętrznym dziedzińcem. Powierzchnia użytkowa pałacu to ponad 5 tys. m kw. Przez lata posiadłość była w rękach prywatnych. Aktualnie mieści się w nim Dom Miłosierdzia Bożego.

Pożar pałacu w Wietrznie, fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie/Facebook

Pożar pałacu w Wietrznie, fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie/Facebook

Pożar pałacu w Wietrznie, fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie/Facebook

Pożar pałacu w Wietrznie, fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie/Facebook