Wieloryb zauważony przy plaży w Międzyzdrojach? Ssak dostał eskortę WOPR

W sobotę po południu spacerowicze i plażowicze w Międzyzdrojach przecierali oczy ze zdumienia. Blisko brzegu zauważono kilkumetrowego ssaka morskiego, który dryfował w pobliżu kąpieliska. Informacja o wielorybie natychmiast trafiła do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które powiadomiło specjalistów z WWF Polska.
Na miejsce przybył Błękitny Patrol WWF, by ocenić stan zwierzęcia i zadbać o jego bezpieczeństwo. Jak relacjonuje Konrad Wrzecionkowski z Wolińskiego Parku Narodowego, było to duże zwierzę.
Był to ssak morski, który mógł mieć długość ponad 6 metrów. Inni świadkowie mówili o 3-4 metrach. Nie wiemy, jaki gatunek. Poprosiliśmy WOPR Międzyzdroje o sprawdzenie, czy nie ma jakiejś sieci, zaczepu. Okazało się, że nie jest w nic zaplątany. Swobodnie pływał – poinformował Wrzecionkowski.
Bezpieczna eskorta na wody parku narodowego
Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwierzęciu, jak i użytkownikom wód, ratownicy WOPR eskortowali wieloryba w kierunku wschodnim, aż w okolice Wisełki. Akcja trwała do godziny 17:50.
Ratownicy pozostawili go około 800 metrów od brzegu, na wodach Wolińskiego Parku Narodowego. Tam nie mogą pływać jednostki motorowodne, ani nie mogą latać drony – wyjaśnił Wrzecionkowski.
Cała operacja była prowadzona w stałym kontakcie z naukowcami ze Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu. Eksperci monitorowali sytuację i służyli radą w razie potrzeby.
Wieloryby coraz częściej odwiedzają Bałtyk
Choć widok wieloryba w Bałtyku wciąż jest rzadkością, w ostatnich latach takie przypadki zdarzają się coraz częściej. W lutym 2025 roku w Międzyzdrojach ratowano niemal 10-metrowego humbaka, który zaplątał się w rybackie sieci. Wówczas w akcję zaangażowane były jednostki SAR, WOPR oraz Błękitny Patrol WWF.
Specjaliści podkreślają, że wielkie ssaki morskie coraz częściej „błądzą” do Bałtyku przez Cieśniny Duńskie, pojawiając się w okolicach wyspy Rugii i Zatoki Pomorskiej.