Wieloryb zauważony przy plaży w Międzyzdrojach? Ssak dostał eskortę WOPR

RMF24

To niecodzienny widok na polskim wybrzeżu. W sobotnie popołudnie w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach pojawił się duży ssak morski. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone przez ratowników WOPR i Błękitny Patrol WWF na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Akcja przebiegała pod okiem ekspertów i przy współpracy z naukowcami.

W sobotę po południu spacerowicze i plażowicze w Międzyzdrojach przecierali oczy ze zdumienia. Blisko brzegu zauważono kilkumetrowego ssaka morskiego, który dryfował w pobliżu kąpieliska. Informacja o wielorybie natychmiast trafiła do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które powiadomiło specjalistów z WWF Polska.

Na miejsce przybył Błękitny Patrol WWF, by ocenić stan zwierzęcia i zadbać o jego bezpieczeństwo. Jak relacjonuje Konrad Wrzecionkowski z Wolińskiego Parku Narodowego, było to duże zwierzę.

Był to ssak morski, który mógł mieć długość ponad 6 metrów. Inni świadkowie mówili o 3-4 metrach. Nie wiemy, jaki gatunek. Poprosiliśmy WOPR Międzyzdroje o sprawdzenie, czy nie ma jakiejś sieci, zaczepu. Okazało się, że nie jest w nic zaplątany. Swobodnie pływał – poinformował Wrzecionkowski.

Bezpieczna eskorta na wody parku narodowego

Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwierzęciu, jak i użytkownikom wód, ratownicy WOPR eskortowali wieloryba w kierunku wschodnim, aż w okolice Wisełki. Akcja trwała do godziny 17:50.

Ratownicy pozostawili go około 800 metrów od brzegu, na wodach Wolińskiego Parku Narodowego. Tam nie mogą pływać jednostki motorowodne, ani nie mogą latać drony – wyjaśnił Wrzecionkowski.

Cała operacja była prowadzona w stałym kontakcie z naukowcami ze Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu. Eksperci monitorowali sytuację i służyli radą w razie potrzeby.

Wieloryby coraz częściej odwiedzają Bałtyk

Choć widok wieloryba w Bałtyku wciąż jest rzadkością, w ostatnich latach takie przypadki zdarzają się coraz częściej. W lutym 2025 roku w Międzyzdrojach ratowano niemal 10-metrowego humbaka, który zaplątał się w rybackie sieci. Wówczas w akcję zaangażowane były jednostki SAR, WOPR oraz Błękitny Patrol WWF.

Wieloryb zaplątał się w sieci rybackie. Akcja ratunkowa w Międzyzdrojach Na plaży w Międzyzdrojach, zaledwie 80 metrów od linii brzegowej, utknął wieloryb, który zaplatał się w sieci rybackie. Ssak ma około pięciu metrów. To niezwykle rzadkie zjawisko, by humbak pojawił się na polskich wodach. Akcja ratunkowa zakończyła…

Specjaliści podkreślają, że wielkie ssaki morskie coraz częściej „błądzą” do Bałtyku przez Cieśniny Duńskie, pojawiając się w okolicach wyspy Rugii i Zatoki Pomorskiej.