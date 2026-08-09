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Wieloryb zauważony przy plaży w Międzyzdrojach? Ssak dostał eskortę WOPR

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 9 sierpnia (12:18)

To niecodzienny widok na polskim wybrzeżu. W sobotnie popołudnie w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach pojawił się duży ssak morski. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone przez ratowników WOPR i Błękitny Patrol WWF na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Akcja przebiegała pod okiem ekspertów i przy współpracy z naukowcami.

Wieloryb zauważony przy plaży w Międzyzdrojach? Ssak dostał eskortę WOPR
Plaża w Międzyzdrojach /Shutterstock

W sobotę po południu spacerowicze i plażowicze w Międzyzdrojach przecierali oczy ze zdumienia. Blisko brzegu zauważono kilkumetrowego ssaka morskiego, który dryfował w pobliżu kąpieliska. Informacja o wielorybie natychmiast trafiła do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które powiadomiło specjalistów z WWF Polska.

Na miejsce przybył Błękitny Patrol WWF, by ocenić stan zwierzęcia i zadbać o jego bezpieczeństwo. Jak relacjonuje Konrad Wrzecionkowski z Wolińskiego Parku Narodowego, było to duże zwierzę. 

Był to ssak morski, który mógł mieć długość ponad 6 metrów. Inni świadkowie mówili o 3-4 metrach. Nie wiemy, jaki gatunek. Poprosiliśmy WOPR Międzyzdroje o sprawdzenie, czy nie ma jakiejś sieci, zaczepu. Okazało się, że nie jest w nic zaplątany. Swobodnie pływał – poinformował Wrzecionkowski.

Bezpieczna eskorta na wody parku narodowego

Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwierzęciu, jak i użytkownikom wód, ratownicy WOPR eskortowali wieloryba w kierunku wschodnim, aż w okolice Wisełki. Akcja trwała do godziny 17:50. 

Ratownicy pozostawili go około 800 metrów od brzegu, na wodach Wolińskiego Parku Narodowego. Tam nie mogą pływać jednostki motorowodne, ani nie mogą latać drony – wyjaśnił Wrzecionkowski.

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Cała operacja była prowadzona w stałym kontakcie z naukowcami ze Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu. Eksperci monitorowali sytuację i służyli radą w razie potrzeby.

Wieloryby coraz częściej odwiedzają Bałtyk

Choć widok wieloryba w Bałtyku wciąż jest rzadkością, w ostatnich latach takie przypadki zdarzają się coraz częściej. W lutym 2025 roku w Międzyzdrojach ratowano niemal 10-metrowego humbaka, który zaplątał się w rybackie sieci. Wówczas w akcję zaangażowane były jednostki SAR, WOPR oraz Błękitny Patrol WWF.

Specjaliści podkreślają, że wielkie ssaki morskie coraz częściej „błądzą” do Bałtyku przez Cieśniny Duńskie, pojawiając się w okolicach wyspy Rugii i Zatoki Pomorskiej. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wieloryb Międzyzdroje
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