Wielka zmiana dla turystów w Kołobrzegu. Molo bez biletów, kiedy wrócą opłaty?

RMF24

Od dzisiaj wstęp na słynne kołobrzeskie molo będzie bezpłatny. To dobra wiadomość dla mieszkańców i turystów odwiedzających największe uzdrowisko w Polsce. Opłaty za wejście powrócą dopiero wiosną przyszłego roku.

Koniec sezonu – koniec opłat

Środa była ostatnim dniem kiedy za wejście na molo w Kołobrzegu trzeba zapłacić. Zgodnie z regulaminem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, od 1 października obowiązuje posezonowy, bezpłatny wstęp na obiekt.

Opłaty wrócą dopiero w ostatni piątek kwietnia 2027 roku.

Cennik i ulgi w sezonie

W mijającym sezonie ceny biletów pozostały na ubiegłorocznym poziomie – bilet normalny kosztował 9 zł, a ulgowy 5 zł. Osoby płacące opłatę uzdrowiskową mogły wejść na molo za 2 zł, czyli taniej niż rok wcześniej. Rodziny z dziećmi powyżej 4 lat oraz osoby powyżej 60. roku życia bez karty mieszkańca również płaciły mniej. Posiadacze karty mieszkańca mogli korzystać z molo za darmo.

Utrzymanie molo kosztuje miliony

Z danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2025 rok wynika, że koszty utrzymania molo, plaży oraz organizacji kąpielisk latem przekroczyły przychody z biletów i działalności na obiekcie. Wydatki wyniosły ponad 5 mln zł, podczas gdy przychody sięgnęły blisko 3,5 mln zł.

Dodatkowo, utrzymanie czystości na plażach kosztowało około 1,3 mln zł. Oznacza to, że z budżetu miasta trzeba było dołożyć blisko 2,8 mln zł do utrzymania strefy nadmorskiej.

Molo – wizytówka Kołobrzegu

Kołobrzeskie molo to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Zostało otwarte w 1971 roku i ma 220 metrów długości oraz 9 metrów szerokości. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza. W 2014 roku obiekt przeszedł gruntowny remont.