Wielka zmiana dla turystów w Kołobrzegu. Molo bez biletów, kiedy wrócą opłaty?

Koniec sezonu – koniec opłat
Środa była ostatnim dniem kiedy za wejście na molo w Kołobrzegu trzeba zapłacić. Zgodnie z regulaminem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, od 1 października obowiązuje posezonowy, bezpłatny wstęp na obiekt.
Opłaty wrócą dopiero w ostatni piątek kwietnia 2027 roku.
Cennik i ulgi w sezonie
W mijającym sezonie ceny biletów pozostały na ubiegłorocznym poziomie – bilet normalny kosztował 9 zł, a ulgowy 5 zł. Osoby płacące opłatę uzdrowiskową mogły wejść na molo za 2 zł, czyli taniej niż rok wcześniej. Rodziny z dziećmi powyżej 4 lat oraz osoby powyżej 60. roku życia bez karty mieszkańca również płaciły mniej. Posiadacze karty mieszkańca mogli korzystać z molo za darmo.
Utrzymanie molo kosztuje miliony
Z danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2025 rok wynika, że koszty utrzymania molo, plaży oraz organizacji kąpielisk latem przekroczyły przychody z biletów i działalności na obiekcie. Wydatki wyniosły ponad 5 mln zł, podczas gdy przychody sięgnęły blisko 3,5 mln zł.
Dodatkowo, utrzymanie czystości na plażach kosztowało około 1,3 mln zł. Oznacza to, że z budżetu miasta trzeba było dołożyć blisko 2,8 mln zł do utrzymania strefy nadmorskiej.
Molo – wizytówka Kołobrzegu
Kołobrzeskie molo to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Zostało otwarte w 1971 roku i ma 220 metrów długości oraz 9 metrów szerokości. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza. W 2014 roku obiekt przeszedł gruntowny remont.