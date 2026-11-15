W okolicy Darłowa znaleziono ciało. Prokuratura i policja na miejscu

Jak dowiedziała się nasza dziennikarka, ciało jest w bardzo zaawansowanym procesie rozkładu i służby nie są w stanie ustalić nawet jego płci.
Do odkrycia zwłok doszło na terenie, na którym od wielu tygodni prowadzone są intensywne poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina.
Kobieta zniknęła w ostatnich dniach sierpnia po kłótni z mężem podczas festiwalu muzycznego w Darłówku.
Aby potwierdzić tożsamość odnalezionych dziś zwłok, potrzebne będą jednak badania DNA.
Na razie policja nie ujawnia więcej szczegółów. Teren został ogrodzony, a na miejscu pracuje prokuratura i grupa dochodzeniowo-śledcza z Koszalina.
Zgłoszenie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.