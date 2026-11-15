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W okolicy Darłowa znaleziono ciało. Prokuratura i policja na miejscu

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 15 listopada (11:59)

W okolicach Darłowa w woj. zachodniopomorskim, na zalesionym terenie odnaleziono zwłoki. Trafiła na nie w niedzielę przypadkowa osoba podczas spaceru z psem - ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

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W okolicy Darłowa znaleziono ciało. Prokuratura i policja na miejscu
Ciało znaleziono na terenie leśnym, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Jak dowiedziała się nasza dziennikarka, ciało jest w bardzo zaawansowanym procesie rozkładu i służby nie są w stanie ustalić nawet jego płci. 

Do odkrycia zwłok doszło na terenie, na którym od wielu tygodni prowadzone są intensywne poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina

Kobieta zniknęła w ostatnich dniach sierpnia po kłótni z mężem podczas festiwalu muzycznego w Darłówku. 

Aby potwierdzić tożsamość odnalezionych dziś zwłok, potrzebne będą jednak badania DNA. 

Na razie policja nie ujawnia więcej szczegółów. Teren został ogrodzony, a na miejscu pracuje prokuratura i grupa dochodzeniowo-śledcza z Koszalina. 

Zgłoszenie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.


Źródło: RMF24

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