W okolicy Darłowa znaleziono ciało. Prokuratura i policja na miejscu

RMF24

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W okolicach Darłowa w woj. zachodniopomorskim, na zalesionym terenie odnaleziono zwłoki. Trafiła na nie w niedzielę przypadkowa osoba podczas spaceru z psem - ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

Jak dowiedziała się nasza dziennikarka, ciało jest w bardzo zaawansowanym procesie rozkładu i służby nie są w stanie ustalić nawet jego płci.

Do odkrycia zwłok doszło na terenie, na którym od wielu tygodni prowadzone są intensywne poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina.

Kobieta zniknęła w ostatnich dniach sierpnia po kłótni z mężem podczas festiwalu muzycznego w Darłówku.

Aby potwierdzić tożsamość odnalezionych dziś zwłok, potrzebne będą jednak badania DNA.

Na razie policja nie ujawnia więcej szczegółów. Teren został ogrodzony, a na miejscu pracuje prokuratura i grupa dochodzeniowo-śledcza z Koszalina.

Zgłoszenie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.