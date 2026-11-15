W okolicy Darłowa znaleziono ciało. Prawdopodobnie to zaginiona Emilia

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W okolicach Darłowa w woj. zachodniopomorskim, na zalesionym terenie odnaleziono zwłoki. Trafiła na nie w niedzielę przypadkowa osoba podczas spaceru z psem - ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Jak przekazała na niedzielnej konferencji prasowej przedstawicielka koszalińskiej prokuratury prok. Ewa Dziadczyk, przedmioty i ubranie znalezione przy ciele „z bardzo dużym prawdopodobieństwem” wskazują, że to zwłoki zaginionej Emilii Koprowskiej.

Na ciało natrafiono we wsi Palczewice koło Darłowa.

Jak dowiedziała się nasza dziennikarka, ciało jest w bardzo zaawansowanym procesie rozkładu.

Prokurator z prokuratury w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk potwierdziła tę informację w trakcie niedzielnej konferencji prasowej i przekazała, że są to zwłoki kobiety.

Odzież i znalezione przy nich przedmioty z bardzo dużym prawdopodobieństwem wskazują, że jest to ciało zaginionej kilka tygodni temu Emilii Koprowskiej.

Odnaleziona osoba mogła umrzeć wskutek powieszenia - przekazała prokurator. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Jeszcze nie wiadomo, kiedy się ona odbędzie.

Zwłoki odnaleziono ok. 4 km od miejsca, w którym wcześniej odkryto plecak zaginionej. Jest to teren, na którym od wielu tygodni prowadzono intensywne poszukiwania pani Emilii.

Teren został ogrodzony, a na miejscu pracuje prokuratura i grupa dochodzeniowo-śledcza z Koszalina.

Zgłoszenie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Policja w okolicy miejsca odnalezienia ciała na terenie wsi Palczewice, fot. Piotr Kowala / PAP

Pożar w hostelu w Koszalinie. Blisko 30 osób ewakuowało się z płonącego budynku Blisko 30 osób musiało opuścić hostel przy ul. Żwirki i Wigury w Koszalinie po tym, jak w jednym z pokoi wybuchł pożar. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a służby szybko opanowały sytuację.

Policja w okolicy miejsca odnalezienia ciała na terenie wsi Palczewice, fot. Piotr Kowala / PAP