RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Ukradł skarbonkę na leczenie dziecka. Oto jak wpadł w ręce policji

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 września (10:39)

Sąd zdecyduje o losie mężczyzny, który usłyszał zarzut kradzieży. W Kamieniu Pomorskim w województwie zachodniopomorskim dopuścił się wyjątkowo skandalicznego czynu. Ukradł ze sklepu skarbonkę, do której klienci wrzucali pieniądze przeznaczone na pomoc i leczenie chorego dziecka.

Ukradł skarbonkę na leczenie dziecka. Oto jak wpadł w ręce policji
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim /Policja

Do kradzieży doszło na terenie jednego ze sklepów wielobranżowych w Kamieniu Pomorskim w Zachodnipomorskiem. Pewien mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi personelu i ukradł znajdującą się w rejonie kasy skarbonkę, do której klienci przekazywali pieniądze przeznaczone na pomoc i leczenie chorego dziecka.

Policja od razu po zgłoszeniu rozpoczęła poszukiwania sprawcy kradzieży. Zebrane informacje pozwoliły na wytypowanie mężczyzny mogącego mieć związek ze zdarzeniem.

Wczoraj, 3 września, funkcjonariusze otrzymali informację, że mężczyzna odpowiadający rysopisowi sprawcy ponownie znajduje się w rejonie sklepu. Mężczyzna został rozpoznany i zatrzymany. Usłyszał już zarzut kradzieży. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.


Źródło: RMF24
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: