Ukradł skarbonkę na leczenie dziecka. Oto jak wpadł w ręce policji

RMF24

Sąd zdecyduje o losie mężczyzny, który usłyszał zarzut kradzieży. W Kamieniu Pomorskim w województwie zachodniopomorskim dopuścił się wyjątkowo skandalicznego czynu. Ukradł ze sklepu skarbonkę, do której klienci wrzucali pieniądze przeznaczone na pomoc i leczenie chorego dziecka.

Do kradzieży doszło na terenie jednego ze sklepów wielobranżowych w Kamieniu Pomorskim w Zachodnipomorskiem. Pewien mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi personelu i ukradł znajdującą się w rejonie kasy skarbonkę, do której klienci przekazywali pieniądze przeznaczone na pomoc i leczenie chorego dziecka.

Policja od razu po zgłoszeniu rozpoczęła poszukiwania sprawcy kradzieży. Zebrane informacje pozwoliły na wytypowanie mężczyzny mogącego mieć związek ze zdarzeniem.

Wczoraj, 3 września, funkcjonariusze otrzymali informację, że mężczyzna odpowiadający rysopisowi sprawcy ponownie znajduje się w rejonie sklepu. Mężczyzna został rozpoznany i zatrzymany. Usłyszał już zarzut kradzieży. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.