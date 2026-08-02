Uciekł po śmiertelnym potrąceniu. 31-latek zatrzymany na granicy

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Nad ranem na jednym z przejść granicznych z Niemcami zatrzymano ściganego listem gończym 31-letniego Mikołaja W. - dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Mężczyzna jest podejrzany o śmiertelne potrącenie 30-latka w Suwałkach (województwo podlaskie) i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Do zatrzymania doszło około trzeciej nad ranem w pobliżu Kołbaskowa (woj. zachodniopomorskie). Jak powiedziała RMF FM sierżant Kornelia Staniszewska z komendy w Policach, 30-latek jechał z Niemiec do Polski. Złapali go policjanci z oddziału prewencji w Katowicach, którzy pełnią służbę na granicy.

Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest poszukiwany listem gończym - wyjaśniła policjantka.

To właśnie Mikołaj W. w nocy z 25 na 26 lipca miał kierować czarnym Mercedesem i na przejściu dla pieszych na ulicy Kościuszki w Suwałkach śmiertelnie potrącić 31-latka. Po jego ucieczce wydano za nim list gończy.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel poinformował PAP, że decyzją sądu mężczyzna trafi na 14 dni do aresztu w Suwałkach. Zostaną mu także przedstawione zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca wypadku.

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, ale w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia kara może być wyższa - do 20 lat więzienia.