Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski poszukuje firm z regionu do udziału w drugiej edycji programu mentorskiego. Tym razem to szansa na współpracę z uznanym twórcą strategii marketingowych i komunikacyjnych Piotrem Buckim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Program mentorski to inicjatywa skierowana do przedsiębiorców z regionu, utalentowanych twórców, osób z innowacyjnymi pomysłami, które chcą założyć i rozwinąć działalność gospodarczą na Pomorzu Zachodnim.

Pomorze Zachodnie to region, który wyróżnia się na tle innych regionów europejskich w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Do silnego gospodarczo Pomorza Zachodniego prowadzi droga, którą chcemy podążać razem z lokalnymi inicjatywami. Dlatego wspólnie inwestujemy w gospodarkę opartą na wiedzy a wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców rozpoczynamy program mentorski, który z całą pewnością będzie inspiracją i wsparciem dla codziennych działań - mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Program mentorski ma charakter bezpośrednich spotkań i kontaktów mentorów z uczestnikami. Jego zadaniem jest analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wskazywanie potencjalnych rozwiązań pojawiających się problemów, wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także wskazanie możliwych kierunków rozwoju w danej branży. Sesje mentorskie w siedzibie przedsiębiorców mają pokazać pomysły dające narzędzia do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań.

Istotne w tym sposobie nauki jest to, by uczestnicy programu mogli prześledzić z pomocą mentora konkretne procesy zarządzania, organizacji pracy itp. To pozwoli na wypracowanie nowych prawidłowo działających procesów.

Pierwsza edycja programu. Już są efekty

Mentorką pierwszej edycji programu była kostiumografka Katarzyna Konieczka, która współpracowała z Wasted Couture. Efekty? Firma ze Szczecina przeniosła swoją działalność na wyższy poziom, zdobywając nowych klientów. Obecnie tworzy z mentorką nową kolekcję.

Nasze kontakty pozwoliły zyskać nie tylko dużo wiedzy technicznej, know-how, jak co się robi, ale też rozszerzyły horyzont twórczy dziewczyn z Wasted - mówiła po sesjach mentorskich Katarzyna Konieczka, podkreślając, że udało się "wyjść poza schemat", choć też wszystkich szczegółów nie zdradza. Część to tajemnica handlowa.

Uczestnikami Programu mentorskiego mogą zostać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z Pomorza Zachodniego, które wypełnią formularz oraz zostaną wybrane spośród wszystkich zgłoszeń przez kapitułę konkursową.

Ważne, by w formularzu zgłoszeniowym odpowiedzieć na kilka pytań, które ułatwią kapitule konkursowej programu zapoznanie się z działalnością oraz osiągnięciami danego przedsiębiorcy. Udział przedsiębiorców w sesjach mentorskich będzie uznany za pomoc publiczną de minimis. Pierwsze spotkanie z mentorem planowane jest w marcu 2023 roku.

Na zgłoszenia Urząd Marszałkowski czeka do 6 marca 2023 roku. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej biznes.wzp.pl/mentoring.

Efekty współpracy między wyłonioną firmą a mentorem zostaną przedstawione podczas konferencji, która odbędzie się 26 kwietnia 2023 roku w Operze na Zamku w Szczecinie.