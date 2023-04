„Mam nadzieję, że wykorzystamy potencjał portu w Świnoujściu do eksportu zboża; tu są duże magazyny, które nie są do końca obciążone” - mówił dziś w Szczecinie minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Zadeklarował wyeksportowanie 4 mln ton zboża z Polski.

Protesty są bardzo ważne i ja rozumiem protestujących - stwierdził szef resortu rolnictwa Robert Telus w Szczecinie przed czwartkową serią spotkań z rolnikami.

Podkreślił, że dla niego "ważniejsze jest rozwiązanie problemów". Nie tylko trzeba załatwić sprawę, żeby (rolnicy - przyp. RMF FM) się rozjechali, ale żebyśmy załatwili problemy, problemy rolnictwa - stwierdził.

Minister rolnictwa pytany, czy nie denerwują go protesty rolnicze na wschodniej granicy, stwierdził: Nie, gdyby mnie denerwowali rolnicy, to bym nie był ministrem rolnictwa. Mnie nie denerwują rolnicy. Ja jestem dla rolników, dla ich problemów, dlatego, żeby wspólnie rozwiązać te problemy - zapewnił.

Magazyny w portach pomogą rozwiązać problemy z ukraińskim zbożem?

Telus pytany, czy dostrzega potencjał portu Świnoujście, odpowiedział: Jeżeli chodzi o Świnoujście, mam nadzieję, że go wykorzystamy, że tu są duże magazyny, które nie są do końca obciążone.

Minister rolnictwa zwrócił uwagę, że w środę odbyło się spotkanie u ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka na ten temat. Spotkały się wszystkie porty. Mamy informacje, gdzie (...) mamy rezerwę, gdzie możemy to wykorzystać i będziemy to wykorzystywać na maksa - stwierdził.

Szef MRiRW dopytywany o możliwości przeładunkowe firm wskazał: Poradziliśmy sobie ze ściągnięciem 17 mln ton węgla na jesieni i to w sytuacji bardzo ciężkiej. Dzisiaj chcemy wyeksportować 4 mln (zboża - przyp. RMF FM) - to jest duża różnica.

Co na to rolnicy?

Stoimy na wałach. Nigdzie nie wyjeżdżamy. Załatwimy swoje sprawy, ustalimy co można załatwić. Nie odpuścimy - mówili rolnicy z województwa zachodniopomorskiego po spotkaniu z ministrem Telusem.

Podkreślili, że na spotkaniu nie został poruszony temat pakietu antykryzysowego dla rolników. Rozmawiano wyłącznie o upłynnieniu zboża. Ale ta tarcza antykryzysowa to podstawa. Rolnicy są dzisiaj zrozpaczeni. Nie kupują nawozów, bo nie mają za co - dodawali przedstawiciele rolników.

Protest nie tylko w Szczecinie

Do mapy rolniczych protestów dołącza dziś województwo pomorskie. Przed historyczna bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej ok. 10 zaczęli się zbierać rolnicy z Pomorza.

Planowany jest przemarsz i złożenie petycji do wojewody pomorskiego. Wśród postulatów oczywiście wstrzymanie importu produktów rolnych z Ukrainy, ale też uruchomienie w polskich portach morskich terminalu do przeładunku zboża i innych produktów.

Wczoraj rolnicy rozpoczęli protest na drodze przy przejeździe kolejowym w Hrubieszowie (Lubelskie), który znajduje się niedaleko przejścia granicznego z Ukrainą. Protest miał się odbyć na torach, ale policja nie wpuściła tam uczestników demonstracji. Protest cały czas trwa. Manifestujący domagają się m.in. nałożenia cła na zboże z Ukrainy.

Kto zarobił na ukraińskim zbożu?

W mediach pojawiły się informacje, że część ukraińskiego zboża, które trafiło do Polski, było zbożem technicznym, nienadającym się do jedzenia. Wczoraj w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 Telus był pytany, czy w związku z tym, polski konsument może czuć się bezpiecznie. Mam nadzieję, że tak. Zarządziłem wczoraj kontrolę zboża, które już jest w Polsce i wszystkich firm, które do Polski sprowadzały zboże. Do tej pory były kontrole wyrywkowe na granicy, teraz będzie kontrolowany każdy produkt - odpowiedział szef resortu rolnictwa.

Telus chce też, żeby polscy rolnicy dowiedzieli się, kto kupował zwolnione z cła ukraińskie ziarno. Zachęcam, żeby takie listy były opublikowane. Nie chodzi o to, żeby dokonać linczu na jakichś firmach, bo mówimy o firmach, które działały legalnie. Ale chciałbym, żeby rolnik wiedział, że jakaś firma sprowadzała zboże z Ukrainy, nie kupiła od rolnika, ale chce mu sprzedać paszę. Chciałbym, żeby rolnik wiedział, że jak kupuje od tej firmy, to nie kupuje naszego zboża, tylko ukraińskie. Jak będzie chciał kupić, to jego sprawa - mówił.

Wcześniej minister Telus podał, że zlecił Głównemu Inspektoratowi Weterynarii mocne kontrole zboża, które jest w Polsce, aby było pewne, że mamy zboże dobrej jakości.

Spotkanie z ukraińskim ministrem rolnictwa

W ubiegłym tygodniu po spotkaniu z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował, że strona ukraińska "złożyła propozycję, aby przez pewien czas bardzo mocno ograniczyć, a na tę chwilę nawet zatrzymać całkowicie przyjazd zboża do Polski". Telus podkreślił, że tranzyt zboża z Ukrainy przez Polskę będzie "bardzo mocno monitorowany przez stronę zarówno polską, jak i ukraińską, aby zboże nie zostawało w Polsce".

W sobotę 8 kwietnia Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych poinformowała, że rozpoczęła skup pszenicy konsumpcyjnej wyłącznie od polskich producentów. Oferty można składać do 14 kwietnia.