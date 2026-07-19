Sezon na borówki w pełni. Plantator zdradza, jak rozpoznać najlepsze owoce

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Są pyszne i pełne witamin, a teraz rozpoczyna się na nie szczyt sezonu. Mowa o borówkach amerykańskich, które z roku na rok zyskują w Polsce na popularności. Sprawdziliśmy, jak rozpoznać dobrą borówkę i czy to będzie udany sezon dla plantatorów.

Początek borówkowego szaleństwa. Jakie odmiany królują w lipcu i sierpniu?

Połowa lipca to ważny moment w sezonie borówkowym. Sezon otwiera odmiana Duke. To właśnie te krzewy dojrzewają jako pierwsze. Owoce z nich są duże i słodkie. W sierpniu królują borówki typu Bluecrop.

Na jednej z plantacji borówki w województwie zachodniopomorskim krzewy uginają się od owoców. Jak ocenia Mateusz Wdowiak, plantator borówki z Pilchowa pod Szczecinem to może być dobry, ale wymagający sezon:

Na razie sezon zapowiada się bardzo dobrze. Mamy bardzo dużo owoców, na wiosnę były tu silne przymrozki, ale krzewy udało się uratować. W tym roku dotknęła nas też duża fala kilku dni bardzo gorących. W temperaturze powyżej 32 stopni Celsjusza jest ryzyko poparzeń słonecznych. Stosowaliśmy podlewanie nadkoronowe. Udało się, poparzeń praktycznie nie ma. Ten rok był bardzo trudnym rokiem, ale jest też dobry. Generalnie warunki do wzrostu wegetatywnego są doskonałe, owoców jest mnóstwo.

Polska borówkową potęgą. Jesteśmy liderem w Europie

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa Polska jest europejskim liderem w produkcji borówki amerykańskiej. W 2025 roku na świecie wyprzedzają nas jedynie Stany Zjednoczone, Peru, Kanada, Chile i Meksyk.

Za kilogram tego owocu zapłacisz aż 40 złotych. Polacy przecierają oczy ze zdumienia Fala upałów wywróciła do góry nogami rynek owoców i warzyw w Broniszach. Ograniczona podaż sprawiła, że ceny ogórków gruntowych i czarnej porzeczki osiągnęły niespotykane dotąd poziomy. Sprawdzamy, jak obecnie kształtują się ceny i które produkty…

Pierwsze uprawy borówki w Polsce pojawiły się dopiero w latach 70. Wtedy był to zupełnie nieznany owoc, uprawiany na niewielką skalę. Popularność borówki wzrosła w latach 90.

Przekonać Polaków do tego owocu pomogły informacje o ich właściwościach zdrowotnych. Borówki mają wysokie stężenie antyoksydantów, są niskokaloryczne i dobre dla serca - pomagają regulować cholesterol i poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych.

Biały nalot i twarda skórka. Jak rozpoznać idealną borówkę w sklepie?

Dobrej jakości borówka powinna być jędrna, mieć twardą i chrupiącą skórkę oraz charakterystyczny biało-niebieski, matowy nalot. Jasne wybarwienie oznacza, że owoce nie były za bardzo obijane podczas transportu i zbioru.

Mogą się trafić owoce, które są ciemniejsze, bo to zależy na przykład od otarć liści, ale generalnie ta borówka powinna być jasna. Owoce nie mogą być popękane, nie może robić się taki dżem - dodaje Wdowiak.

Jeżeli pogoda dopisze, a lato będzie niezbyt upalne i deszczowe, zbiory borówek potrwają do końca sierpnia.