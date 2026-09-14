Sędzia z Koszalina zatrzymana przez policję w związku z podejrzeniem jazdy po alkoholu

RMF24

W Koszalinie policjanci zatrzymali kobietę, która – jak potwierdziła prokuratura – jest sędzią Sądu Rejonowego. Funkcjonariusze mieli podejrzenia, że prowadziła samochód pod wpływem alkoholu.

Policjanci zatrzymali - w związku z podejrzeniem jazdy pod wpływem alkoholu - sędzię Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Odmowa badania alkomatem

Jak ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar, zatrzymana sędzia odmówiła poddania się badaniu alkomatem na miejscu zdarzenia. W takiej sytuacji, zgodnie z procedurami, pobrano jej krew do badań laboratoryjnych. Wyniki mają jednoznacznie wykazać, czy kobieta była pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Sprawa poza Koszalinem

Prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, potwierdziła, że zatrzymana to sędzia miejscowego sądu. Dodała również, że prokuratura złożyła wniosek o przekazanie sprawy do jednostki spoza okręgu koszalińskiego.

To standardowa procedura w sytuacjach, gdy w sprawę zamieszana jest osoba pełniąca funkcję publiczną w danym regionie – chodzi o zachowanie pełnej bezstronności postępowania.