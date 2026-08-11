Sanepid ujawnia wyniki badań po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu

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Salmonellę u 15 osób oraz rotawirusy potwierdziły wyniki badań sanepidu przeprowadzone w związku z podejrzeniem zatrucia kilkudziesięciu kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Od weekendu nowych chorych nie przybywa.

Dochodzenie epidemiologiczne w sprawie prowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w gminie Dziwnów. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem, biegunką itp. zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia.

Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób z objawami zmniejszyła się z 53 do 24 i od weekendu nowych osób nie przybywa – poinformowała rzeczniczka prasowa zachodniopomorskiego Sanepidu Małgorzata Kapłan.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie na bieżąco monitoruje stan chorych i kolejne wyniki badań. Kapłan wyjaśniła, że od kuracjuszy pobrano wymazy, zlecono badania wody i żywności. Pobrano też próbki z urządzeń sanitarnych, sprzętów kuchennych itd.

Ze wszystkich pobranych prób wyhodowano salmonellę z wymazów pobranych od osób chorych i osób z kontaktu. Na ten moment potwierdzona jest u 15 osób. Wyniki wody i żywności są prawidłowe – podkreśliła Kapłan.

Przypomniała, że sanepid wydał przedsiębiorcy prowadzącemu ośrodek zalecenia dot. dezynfekcji. Kapłan zaznaczyła, że kuracjusze mają zapewnioną opiekę pielęgniarską i lekarską. Wyjaśniła, że „osoby objawowe” są izolowane w swoich pokojach. Wśród chorych nie ma dzieci.

Jak informowała w piątek Anna Banasiak, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim, pierwsze osoby z objawami zatrucia zgłaszały się do personelu ośrodka 2 sierpnia. W poniedziałek, wtorek, środę – odnotowano kolejne przypadki. Nikt nie wymagał hospitalizacji.

Banasiak przekazała, że wyniki pierwszych badań wykazały obecność adenowirusów i rotawirusów, które rozprzestrzeniają się przez bezpośredni kontakt z chorym, brudne ręce, skażone przedmioty lub wodę. Szefowa sanepidu w Kamieniu Pomorskim podkreśliła, że w związku z podejrzeniem masowego zatrucia, w ośrodku przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, chorych odseparowano, posiłki są dostarczane do pokojów.

Salmonella to bakterie jelitowe - z rodziny Enterobacteriaceae - które wywołują zatrucia pokarmowe i chorobę nazywaną salmonellozą.