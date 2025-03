​Po zimowej przerwie do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu wrócił niemiecki półgąsienicowy opancerzony transporter piechoty "Rosi". Mimo lat na koncie, "Rosi" nadal jeździ. Pojazd będzie można podziwiać podczas obchodów 80. rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem.

"Rosi" wróciła do muzeum w Kołobrzegu po zimowej przerwie. / Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu /

Transporter opancerzony Sd.Kfz.251 ,,Rosi" jest własnością Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego i do kołobrzeskiego muzeum trafił jako czasowy depozyt.

Jego historia jest dobrze udokumentowana. Transporter należał do 2. kompanii wydzielonego oddziału łączności 19. (Dolnosaksońskiej) Dywizji Pancernej. Wyprodukowany w okolicach czerwca/lipca 1944 r. brał najpewniej udział w walkach odwrotowych na Białorusi, bitwie z radziecką 2. Armią Pancerną na przedpolach Pragi koło Warszawy oraz w tłumieniu Powstania Warszawskiego. Najprawdopodobniej był to pojazd dowódcy dywizji generała porucznika Hansa Källnera.

Pojazd brał udział m.in. w tłumieniu Powstania Warszawskiego. / Aneta Łuczkowska /

17 stycznia 1945 r., nad ranem, niemiecki transporter Sd.Kfz.251, prowadzący kolumnę pojazdów wjechał na most na Pilicy w Brzostówce, obecnie dzielnicy Tomaszowa Mazowieckiego. W wyniku detonacji ładunków wybuchowych, zainstalowanych przez niemieckich saperów, most został zniszczony, a pojazd wraz z załogą runął do rzeki.

W 1995 r. podczas budowy nowego mostu na Pilicy, natrafiono w rzece na pancerny wrak. / Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu /

Dzięki inicjatywie miejscowego dziennikarza i pasjonata historii Andrzeja Kobalczyka udało się doprowadzić do wydobycia pojazdu. W 1996 roku po ośmiu dniach ciężkich prac, płetwonurkowie z Klubu Archimedes z Piotrkowa Trybunalskiego wydobyli z Pilicy kompletny niemiecki półgąsienicowy opancerzony transporter piechoty.

Mimo upływu ponad 50 lat, pojazd zachował się w doskonałym stanie, łącznie z kamuflażem bojowym i numerami taktycznymi. Na burcie pojazd ma wypisaną gotykiem nazwę własną, nadaną przez załogę, która brzmiała "Rosi" (po polsku "Różyczka").

Po wstępnej konserwacji okazało się, że stan techniczny transportera pozwala na przywrócenie do pełnej sprawności. / Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu /

Po wstępnej konserwacji okazało się, że stan techniczny transportera pozwala na jego renowację i przywrócenie do pełnej sprawności. W październiku 1996 r. pojazd trafił do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Głownie, gdzie przeszedł gruntowny, pięciomiesięczny remont. 26 lutego 1997 r. odbyła się jego pierwsza, udana jazda próbna.

W Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu można również zobaczyć wielkoformatową wystawę poświęconą historii Sd.Kfz. 251 "Rosi". Ekspozycja, przygotowana przez Aleksandra Ostasza, Dyrektora Muzeum, składa się z 11 plansz, które przedstawiają odkrycie pojazdu, jego wydobycie z Pilicy, a także proces renowacji i ponownego uruchomienia transportera.