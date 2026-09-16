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Rodzeństwo nie dotarło do szkoły. Policja poszukuje dwójki dzieci

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (19:43)

Komenda Miejska Policji w Szczecinie poszukuje dwójki rodzeństwa. To 11-letnia Nina i 8-letni Oskar. Dzieci wyszły dziś rano do szkoły, jednak do niej nie dotarły. Do tej pory nie nawiązały kontaktu z rodziną - informuje policja.

Rodzeństwo nie dotarło do szkoły. Policja poszukuje dwójki dzieci
Poszukiwane dzieci (fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie) /materiały udostępnione

Policja w Szczecnie informuje o poszukiwaniach dwójki rodzeństwa. 

„Dzisiaj (16 września 2026 r.) około godziny 7:00 dzieci wyszły z domu do szkoły. Na miejsce jednak nie dotarły. Do tej pory nie nawiązały kontaktu z rodziną, a sprawdzenie miejsc, w których mogłyby przebywać, nie przyniosło rezultatu” - przekazała policja w komunikacie w mediach społecznościowych. 

Zaginieni to 11-letnia Nina i 8-letni Oskar. 

Dziewczynka była ubrana w czerwoną bluzkę z białymi, długimi rękawami, szare spodnie i białe buty Nike z różowymi wstawkami. Ubiór chłopca jest nieznany. Jak podaje policja, prawdopodobnie ma ze sobą czarny plecak z fioletowym Pokemonem.

Dzieci mogą przebywać razem. 

Policja prosi o pilny kontakt osoby, które widziały dzieci lub posiadają informacje, gdzie mogą przebywać. Kontakt z dyżurnym jest możliwy pod numerem telefonu: 47 78 19 101.

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Źródło: RMF24
Tagi: dzieci zaginieni
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