Rodzeństwo nie dotarło do szkoły. Policja odnalazła dwójkę dzieci

RMF24

Komenda Miejska Policji w Szczecinie poszukiwała dwójki rodzeństwa. To 11-letnia Nina i 8-letni Oskar. Dzieci wyszły dziś rano do szkoły, jednak do niej nie dotarły. Tuż po godz. 20 policja poinformowała, że dzieci odnalazły się, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja w Szczecinie informowała o poszukiwaniach dwójki rodzeństwa.

„Dzisiaj (16 września 2026 r.) około godziny 7:00 dzieci wyszły z domu do szkoły. Na miejsce jednak nie dotarły. Do tej pory nie nawiązały kontaktu z rodziną, a sprawdzenie miejsc, w których mogłyby przebywać, nie przyniosło rezultatu” - przekazała policja w komunikacie w mediach społecznościowych.

Zaginieni to 11-letnia Nina i 8-letni Oskar.

Tuż po godz. 20, policja poinformowała, że dzieci zostały odnalezione. „Rodzeństwo zostało odnalezione przez policjantów. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo” - podała szczecińska policja.