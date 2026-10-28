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Rewolucja w Kołobrzegu. Uzdrowisko mówi „stop” hulajnogom elektrycznym

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 października (14:08)

Rada Miasta w Kołobrzegu przyjęła nowelizację regulaminu korzystania z terenów zielonych, wprowadzając zakaz poruszania się hulajnogą elektryczną poza wyznaczonymi ciągami rowerowymi. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, w tym seniorów, kuracjuszy oraz rodzin z dziećmi.

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Rewolucja w Kołobrzegu. Uzdrowisko mówi „stop” hulajnogom elektrycznym
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych z 21-osobowego składu Rady Miasta. Dwóch radnych nie oddało głosów, jeden był nieobecny. 

Nowelizacja wprowadza jednoznaczny zapis o zakazie jazdy hulajnogą elektryczną poza ścieżkami rowerowymi na terenach zieleni miejskiej.

Prezydent: „Kołobrzeg mówi: stop”

Prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska, podkreśliła podczas sesji, że zmiany są odpowiedzią na rosnącą liczbę hulajnóg w przestrzeni miasta i potrzebę uporządkowania zasad ich użytkowania. 

Mieczkowska przypomniała, że już dwa lata temu Kołobrzeg podpisał porozumienie z operatorami hulajnóg, zakazując wjazdu tych pojazdów na promenadę i do ścisłego centrum miasta oraz wyznaczając miejsca ich pozostawiania. 

Problemem pozostają jednak hulajnogi prywatnych użytkowników, którzy nie zawsze przestrzegają przepisów. Dziś Kołobrzeg mówi: stop” – dodała prezydent.

Nowelizacja regulaminu obejmuje również rowery jednośladowe i wielośladowe, które – podobnie jak hulajnogi – mogą poruszać się wyłącznie po wyznaczonych ciągach rowerowych na terenach zielonych.

 Apel o zmiany na poziomie krajowym

Prezydent Kołobrzegu zwróciła się także do Ministerstwa Infrastruktury o wprowadzenie nowego znaku zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi.

 Takiego znaku nie ma. Takiego znaku potrzebujemy, (…) by go wprowadzić w te miejsca, gdzie będziemy zakazywać poruszania się hulajnogami – podkreśliła Mieczkowska, wyrażając nadzieję na szybkie zmiany legislacyjne.

Wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg

Potrzeba nowych regulacji wynika z rosnącej liczby kolizji i wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Jak poinformowała prezydent, w 2025 roku w Polsce odnotowano 1200 takich zdarzeń, z czego 11 zakończyło się tragicznie.

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: hulajnogi elektryczne

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