Rewolucja w Kołobrzegu. Uzdrowisko mówi „stop” hulajnogom elektrycznym

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych z 21-osobowego składu Rady Miasta. Dwóch radnych nie oddało głosów, jeden był nieobecny.
Nowelizacja wprowadza jednoznaczny zapis o zakazie jazdy hulajnogą elektryczną poza ścieżkami rowerowymi na terenach zieleni miejskiej.
Prezydent: „Kołobrzeg mówi: stop”
Prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska, podkreśliła podczas sesji, że zmiany są odpowiedzią na rosnącą liczbę hulajnóg w przestrzeni miasta i potrzebę uporządkowania zasad ich użytkowania.
Mieczkowska przypomniała, że już dwa lata temu Kołobrzeg podpisał porozumienie z operatorami hulajnóg, zakazując wjazdu tych pojazdów na promenadę i do ścisłego centrum miasta oraz wyznaczając miejsca ich pozostawiania.
Problemem pozostają jednak hulajnogi prywatnych użytkowników, którzy nie zawsze przestrzegają przepisów. Dziś Kołobrzeg mówi: „stop” – dodała prezydent.
Nowelizacja regulaminu obejmuje również rowery jednośladowe i wielośladowe, które – podobnie jak hulajnogi – mogą poruszać się wyłącznie po wyznaczonych ciągach rowerowych na terenach zielonych.
Apel o zmiany na poziomie krajowym
Prezydent Kołobrzegu zwróciła się także do Ministerstwa Infrastruktury o wprowadzenie nowego znaku zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi.
Takiego znaku nie ma. Takiego znaku potrzebujemy, (…) by go wprowadzić w te miejsca, gdzie będziemy zakazywać poruszania się hulajnogami – podkreśliła Mieczkowska, wyrażając nadzieję na szybkie zmiany legislacyjne.
Wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg
Potrzeba nowych regulacji wynika z rosnącej liczby kolizji i wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Jak poinformowała prezydent, w 2025 roku w Polsce odnotowano 1200 takich zdarzeń, z czego 11 zakończyło się tragicznie.