Radziecka bomba w centrum Szczecina. Będzie ewakuacja mieszkańców

RMF24

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W niedzielę rano mieszkańcy ośmiu budynków w centrum Szczecina będą musieli opuścić swoje domy. Powodem jest odkrycie radzieckiej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej podczas prac budowlanych. Saperzy przygotowują się do bezpiecznego usunięcia niewybuchu.

Władze Szczecina poinformowały, że w niedzielę, 8 listopada, o godzinie 7:00 rozpocznie się ewakuacja mieszkańców budynków przy ulicach Edmunda Bałuki i Śląskiej.

Decyzja została podjęta po odkryciu radzieckiej bomby zapalającej podczas przebudowy jednej z kamienic w śródmieściu.

O godzinie 7 rozpocznie ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków przy ul. Edmunda Bałuki 10, 23 i 24 oraz ul. Śląskiej 4, 47, 47B, 48 i 49 – przekazał Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.

Dla ewakuowanych zostanie podstawiony autobus, w którym będą mogli bezpiecznie przeczekać akcję saperów. Autobus pojawi się już o godzinie 6:50.

Zakaz przebywania na otwartej przestrzeni

Od godziny 7:30 aż do odwołania będzie obowiązywał zakaz przebywania na otwartej przestrzeni na wyznaczonym obszarze.

Obejmuje on ulice Bałuki, Śląską, Więckowskiego, Św. Wojciecha, Bogurodzicy, skrzyżowanie Jagiellońskiej i Śląskiej oraz część Parku Andersa. Mieszkańcy są proszeni o stosowanie się do komunikatów nadawanych z radiowozów Policji i Straży Miejskiej.

Za usunięcie niebezpiecznego niewybuchu odpowiadają saperzy z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie. Oficer prasowa tej jednostki, kpt. Iwona Misiarz, poinformowała, że w centrum miasta odkopano radziecką bombę lotniczą ZAB-50 z czasów II wojny światowej.

Niewybuch zostanie przetransportowany na poligon i tam zdetonowany. Nie wiadomo, jak długo potrwa operacja w centrum miasta. Ścisły obszar ewakuacji to 250 metrów – wyjaśniła kpt. Misiarz.

Podczas akcji saperów zakaz przebywania na otwartej przestrzeni będzie obowiązywał w promieniu nawet 500 metrów od miejsca znaleziska.

Apel do mieszkańców

Władze miasta apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i ścisłe stosowanie się do poleceń służb. Wszystkie działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz sprawne i bezpieczne usunięcie groźnego niewybuchu z centrum Szczecina.