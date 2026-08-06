Prawie pół tony narkotyków. Spektakularna akcja służb w Szczecinie

RMF24

Ponad 450 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości 27 milionów złotych przejęły służby na terenie Szczecina. To efekt wspólnej akcji policji, straży granicznej i CBŚP. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty – grozi mu nawet 12 lat więzienia.

W wyniku wspólnej operacji policji, straży granicznej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, na terenie Szczecina zabezpieczono ponad 450 kilogramów nielegalnych substancji.

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, narkotyki znaleziono po przeszukaniu pomieszczeń gospodarczych i samochodów należących do mężczyzny, który już usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu środków odurzających.

Haszysz, marihuana i kokaina

Wśród zabezpieczonych substancji znalazło się ponad 360 kilogramów haszyszu, a także znaczne ilości marihuany i kokainy.

Wartość przechwyconych narkotyków oszacowano na 27 milionów złotych – to jedna z największych tego typu akcji w regionie w ostatnich latach.

Fot. Policja

Zarzuty i grożąca kara

Zatrzymany mężczyzna nie tylko odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ale również za nielegalne posiadanie broni.

Grozi mu 12 lat pozbawienia wolności.