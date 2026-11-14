Pożar w hostelu w Koszalinie. Blisko 30 osób ewakuowało się z płonącego budynku

RMF24

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Blisko 30 osób musiało opuścić hostel przy ul. Żwirki i Wigury w Koszalinie po tym, jak w jednym z pokoi wybuchł pożar. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a służby szybko opanowały sytuację.

W sobotnie popołudnie, około godziny 15:30, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury w Koszalinie, gdzie funkcjonuje hostel. Jak przekazała mł. asp. Paulina Wiśniewska z koszalińskiej policji, w momencie wybuchu ognia w hostelu przebywali obywatele Pakistanu i Indii – pracownicy lokalnych firm. Łącznie w budynku znajdowało się blisko 30 osób.

Wszyscy samodzielnie opuścili hostel jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Nikt w pożarze nie został poszkodowany – podkreśliła oficer prasowa.

Ogień w jednym z pokoi

Pożar objął jeden z pokoi, w którym znajdowało się kilka łóżek. Strażacy szybko zlokalizowali zarzewie ognia i nie dopuścili do jego rozprzestrzenienia się na pozostałe pomieszczenia.

Jak wynika z wstępnych ustaleń policji, przyczyną pożaru mogło być niewłaściwe użytkowanie kuchenek gazowych przez lokatorów hostelu.