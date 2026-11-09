Potężny Bursztyn Unity zacumował w Szczecinie. Nowoczesny polski prom przypłynął na chrzest

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M/F Bursztyn Unity przypłynął w poniedziałek ze Świnoujścia do Szczecina. Tam 11 listopada czeka go chrzest. Nowy polski prom to prawie 200-metrowy ro-pax, który może transportować ok. 250 ciężarówek.

Prom „Bursztyn” przybił do nabrzeża tuż przy Wałach Chrobrego, gdzie w dniu Narodowego Święta Niepodległości ma odbyć się chrzest statku, z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska. Nowa jednostka będzie kursować między Polską a Szwecją. Od 29 października cumowała w Świnoujściu, gdzie była przygotowywana do pierwszych komercyjnych rejsów.

Mgła i opóźnienie. „Bursztyn” już w Szczecinie

Wypłynięcie ze Świnoujścia do Szczecina w poniedziałek planowano o godz. 10.30, ale utrzymująca się gęsta mgła spowodowała prawie dwugodzinne opóźnienie. Innych problemów nie było. Już jest blisko – poinformowała po godz. 16 PAP Sylwia Turkiewicz z biura prasowego POLSCA, narodowego operatora promowego.

Prawie 200-metrowa jednostka po godzinie 16.00 pojawiła się na Odrze w pobliżu elewatora Ewa w szczecińskim porcie. Po godz. 16.40 holowniki ściągnęły ją na odległość kilku metrów od nabrzeża. Operację cumowania zabezpieczały policyjne łodzie. Po kilkunastu minutach pływający kolos przybił do kei.

Zobacz z bliska Bursztyn Unity. Znamy daty chrztu i zwiedzania Już wkrótce w Szczecinie pojawi się niepowtarzalna okazja zobaczyć z bliska najnowszy prom Bursztyn Unity. Jednostka zacumuje przy Wałach Chrobrego, gdzie odbędzie się jej uroczysty chrzest, a następnie przez trzy dni będzie można ją zwiedzać.

18 listopada pierwszy rejs, wcześniej chrzest

„Bursztyn” to nowoczesny ro-pax (do przewozu ładunków kołowych i pasażerów). 18 listopada ma wypłynąć w pierwszy rejs z pasażerami, z Ystad (Szwecja) do Świnoujścia. Jednostka jest już zabunkrowana (skroplony gaz LNG), zatowarowana (artykuły żywnościowe, materiały techniczne, woda słodka itd.) i ma skompletowaną załogę. W dniach 12-14 listopada prom będzie otwarty dla zwiedzających. Rezerwacje na czwartek i piątek są skompletowane, ale w sobotę będzie można wejść na pokład po odczekaniu w kolejce.

W środę, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, o godz. 11 zaplanowany jest chrzest statku. Od kilku dni trwają przygotowania do tego wydarzenia. Na górnym tarasie Wałów Chrobrego w poniedziałek była budowana scena.

Prom Bursztyn Unity cumuje przy Wałach Chrobrego w Szczecinie, fot. Marcin Bielecki / PAP

Nowoczesne polskie promy

„Bursztyn” to drugi z trzech nowoczesnych promów, które mają zasilić polską flotę na Bałtyku. Od stycznia br. ze Świnoujścia do Szwecji pływał M/F Jantar Unity. Planowana jest jeszcze budowa M/F „Amber Unity”, który powinien wejść do eksploatacji w 2029 r.

Bliźniacze promy będą pływać pod szyldem POLSCA; działającego od marca 2026 r. nowego operatora, który powstał w wyniku konsolidacji Unity Line (Szczecin) i Polferrries (Kołobrzeg). Połączenie armatorów ma wzmocnić pozycję Polski na Bałtyku, zwiększyć udział w rynku przewozów.

Jak ustaliła PAP, „Bursztyn” nie będzie pływał na tzw. wahadle z „Jantarem”, ale zastąpi go na linii Świnoujście – Ystad (Szwecja). „Jantar” ma operować do Trelleborga.

Jantar Unity zacumował w Szczecinie. Oto najnowocześniejszy prom polskiej floty Nowy flagowy prom polskiej floty, Jantar Unity, zacumował w czwartek przy nabrzeżu w Szczecinie, gdzie odbył się jego uroczysty chrzest. Jednostka już 20 stycznia wyruszy w swój pierwszy rejs ze Świnoujścia do Trelleborga. To symbol odważnych…

400 miejsc, 250 ciężarówek

M/F Bursztyn Unity ma 195,6 m długości i ponad 32 m szerokości. Linia ładunkowa 4100 m pozwala transportować ponad 250 ciężarówek i naczep. Na pokładach pasażerskich jest 400 miejsc, kafeteria, bar, sklep. Załoga liczy 50 osób. Rejsy ze Świnoujścia do Szwecji trwają niecałe 7 godzin.

Turkiewicz poinformowała, że w czasie przygotowań i szkoleń na pokładzie „Bursztyna” było dwóch kapitanów: Wojciech Żukowski i Daniel Kwidziński. Załoga również musi być „podwójna”, ponieważ praca na bałtyckich promach odbywa się w cyklu dwutygodniowym.

Nowe ro-paxy, które będą pływać pod biało-czerwoną banderą, powstają w ramach rządowego programu, zainicjowanego w 2017 r., ale niedoszacowanego kosztowo i opóźnionego o kilka lat. Kontrakt z Gdańską Stocznią Remontową, na budowę trzech jednostek, podpisano w listopadzie 2021 r. W 2025 r. rząd poinformował o przeznaczeniu 1,3 mld zł na dokończenie projektu.