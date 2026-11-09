Potężny Bursztyn Unity zacumował w Szczecinie. Nowoczesny polski prom przypłynął na chrzest

Prom „Bursztyn” przybił do nabrzeża tuż przy Wałach Chrobrego, gdzie w dniu Narodowego Święta Niepodległości ma odbyć się chrzest statku, z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska. Nowa jednostka będzie kursować między Polską a Szwecją. Od 29 października cumowała w Świnoujściu, gdzie była przygotowywana do pierwszych komercyjnych rejsów.
Mgła i opóźnienie. „Bursztyn” już w Szczecinie
Wypłynięcie ze Świnoujścia do Szczecina w poniedziałek planowano o godz. 10.30, ale utrzymująca się gęsta mgła spowodowała prawie dwugodzinne opóźnienie. Innych problemów nie było. Już jest blisko – poinformowała po godz. 16 PAP Sylwia Turkiewicz z biura prasowego POLSCA, narodowego operatora promowego.
Prawie 200-metrowa jednostka po godzinie 16.00 pojawiła się na Odrze w pobliżu elewatora Ewa w szczecińskim porcie. Po godz. 16.40 holowniki ściągnęły ją na odległość kilku metrów od nabrzeża. Operację cumowania zabezpieczały policyjne łodzie. Po kilkunastu minutach pływający kolos przybił do kei.
18 listopada pierwszy rejs, wcześniej chrzest
„Bursztyn” to nowoczesny ro-pax (do przewozu ładunków kołowych i pasażerów). 18 listopada ma wypłynąć w pierwszy rejs z pasażerami, z Ystad (Szwecja) do Świnoujścia. Jednostka jest już zabunkrowana (skroplony gaz LNG), zatowarowana (artykuły żywnościowe, materiały techniczne, woda słodka itd.) i ma skompletowaną załogę. W dniach 12-14 listopada prom będzie otwarty dla zwiedzających. Rezerwacje na czwartek i piątek są skompletowane, ale w sobotę będzie można wejść na pokład po odczekaniu w kolejce.
W środę, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, o godz. 11 zaplanowany jest chrzest statku. Od kilku dni trwają przygotowania do tego wydarzenia. Na górnym tarasie Wałów Chrobrego w poniedziałek była budowana scena.
Nowoczesne polskie promy
„Bursztyn” to drugi z trzech nowoczesnych promów, które mają zasilić polską flotę na Bałtyku. Od stycznia br. ze Świnoujścia do Szwecji pływał M/F Jantar Unity. Planowana jest jeszcze budowa M/F „Amber Unity”, który powinien wejść do eksploatacji w 2029 r.
Bliźniacze promy będą pływać pod szyldem POLSCA; działającego od marca 2026 r. nowego operatora, który powstał w wyniku konsolidacji Unity Line (Szczecin) i Polferrries (Kołobrzeg). Połączenie armatorów ma wzmocnić pozycję Polski na Bałtyku, zwiększyć udział w rynku przewozów.
Jak ustaliła PAP, „Bursztyn” nie będzie pływał na tzw. wahadle z „Jantarem”, ale zastąpi go na linii Świnoujście – Ystad (Szwecja). „Jantar” ma operować do Trelleborga.
400 miejsc, 250 ciężarówek
M/F Bursztyn Unity ma 195,6 m długości i ponad 32 m szerokości. Linia ładunkowa 4100 m pozwala transportować ponad 250 ciężarówek i naczep. Na pokładach pasażerskich jest 400 miejsc, kafeteria, bar, sklep. Załoga liczy 50 osób. Rejsy ze Świnoujścia do Szwecji trwają niecałe 7 godzin.
Turkiewicz poinformowała, że w czasie przygotowań i szkoleń na pokładzie „Bursztyna” było dwóch kapitanów: Wojciech Żukowski i Daniel Kwidziński. Załoga również musi być „podwójna”, ponieważ praca na bałtyckich promach odbywa się w cyklu dwutygodniowym.
Nowe ro-paxy, które będą pływać pod biało-czerwoną banderą, powstają w ramach rządowego programu, zainicjowanego w 2017 r., ale niedoszacowanego kosztowo i opóźnionego o kilka lat. Kontrakt z Gdańską Stocznią Remontową, na budowę trzech jednostek, podpisano w listopadzie 2021 r. W 2025 r. rząd poinformował o przeznaczeniu 1,3 mld zł na dokończenie projektu.