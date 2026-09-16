Podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura stawia zarzuty

We wtorkowy wieczór w jednym z mieszkań przy ul. Wyspiańskiego w Koszalinie rozegrała się tragedia. Policja, wezwana przez zaniepokojonych członków rodziny, którzy nie mogli skontaktować się z bliskimi, odkryła w lokalu ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Jak informuje rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, st. asp. Izabela Sreberska, oboje mieli liczne rany cięte i kłute.
Dramatyczna interwencja służb
Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, początkowo nie mogli dostać się do mieszkania. Dopiero po wezwaniu straży pożarnej i kolejnych próbach otwarcia drzwi, 53-letni mężczyzna – mieszkaniec lokalu – wpuścił policjantów do środka i wskazał miejsce, gdzie znajdowały się ciała ofiar. Mężczyzna był poważnie okaleczony – jak podaje prokuratura, w trakcie zdarzenia sam sobie zadał rany wymagające opatrzenia operacyjnego.
Prokuratura stawia zarzuty
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Jak przekazała rzeczniczka prasowa prok. Ewa Dziadczyk, wydano już postanowienie o przedstawieniu zatrzymanemu zarzutu dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Czynności z udziałem podejrzanego zaplanowano na najbliższe dni, jednak ich termin zależy od stanu zdrowia 53-latka, który przebywa obecnie w szpitalu.
Co dalej ze śledztwem?
Na tym etapie śledczy nie ujawniają szczegółów dotyczących motywów zbrodni ani relacji między podejrzanym a ofiarami. Prokuratura zapowiada, że kolejne informacje zostaną przekazane po przesłuchaniu mężczyzny i przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych.