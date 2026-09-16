Podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura stawia zarzuty

RMF24

Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. We wtorek późnym wieczorem w jednym z mieszkań przy ul. Wyspiańskiego znaleziono ciała dwóch osób. Zatrzymany w tej sprawie 53-latek usłyszy zarzuty, jednak jego stan zdrowia po samookaleczeniu może opóźnić czynności procesowe.

We wtorkowy wieczór w jednym z mieszkań przy ul. Wyspiańskiego w Koszalinie rozegrała się tragedia. Policja, wezwana przez zaniepokojonych członków rodziny, którzy nie mogli skontaktować się z bliskimi, odkryła w lokalu ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Jak informuje rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, st. asp. Izabela Sreberska, oboje mieli liczne rany cięte i kłute.

Odnaleziono telefon poszukiwanej Emilii. Zniknęła 15 dni temu Piętnasty dzień trwają poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina (woj. zachodniopomorskie). Ostatni raz widziano ją w nadmorskim Darłowie. W poniedziałek udało się odnaleźć telefon kobiety.

Dramatyczna interwencja służb

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, początkowo nie mogli dostać się do mieszkania. Dopiero po wezwaniu straży pożarnej i kolejnych próbach otwarcia drzwi, 53-letni mężczyzna – mieszkaniec lokalu – wpuścił policjantów do środka i wskazał miejsce, gdzie znajdowały się ciała ofiar. Mężczyzna był poważnie okaleczony – jak podaje prokuratura, w trakcie zdarzenia sam sobie zadał rany wymagające opatrzenia operacyjnego.

Prokuratura stawia zarzuty

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Jak przekazała rzeczniczka prasowa prok. Ewa Dziadczyk, wydano już postanowienie o przedstawieniu zatrzymanemu zarzutu dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Czynności z udziałem podejrzanego zaplanowano na najbliższe dni, jednak ich termin zależy od stanu zdrowia 53-latka, który przebywa obecnie w szpitalu.

Co dalej ze śledztwem?

Na tym etapie śledczy nie ujawniają szczegółów dotyczących motywów zbrodni ani relacji między podejrzanym a ofiarami. Prokuratura zapowiada, że kolejne informacje zostaną przekazane po przesłuchaniu mężczyzny i przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych.