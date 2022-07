Na plażach w Trzebieży i Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim wprowadzono zakaz kąpieli. Powodem jest zakwit sinic. Podobna sytuacja ma miejsce w Wałczu nad jeziorem Zamkowym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostatnimi czasy szczególnie głośno robi się o sinicach pojawiających się w Bałtyku, jego zatokach i zalewach. Wysokie temperatury, słona woda Morza Bałtyckiego, a także licznie zasilające je rzeki, z którymi spływa wiele zanieczyszczeń, stwarzają wręcz idealne warunki do pojawienia się sinic.

Czym grozi wejście do wody, w której pojawiły się sinice?

Wejście do wody, w której mnożą się sinice, może być niebezpieczne dla zdrowia. Kąpiel w takiej wodzie grozi silnym podrażnieniem skóry, gorączką, nudnościami czy uciążliwym bólem brzucha. Toksyny, które są wytwarzane przez cyjanobakterie, mogą uszkodzić wątrobę, nerki i układ nerwowy.

W Pucku nadal zakaz kąpieli

Nadal zamknięte jest kąpielisko w Pucku. Tam czerwona flaga została wywieszona jest z innego powodu. W niedzielę doszło do rozszczelnienia rurociągu należącego do oczyszczalni w Swarzewie. W efekcie doszło do zrzutu ścieków do Zatoki Puckiej.

Dziś powinny być znane wyniki próbek wody, pobranych tam jeszcze w weekend. Jeśli nie wykażą one wykroczeń dopuszczalnych norm, puckie kąpielisko zostanie otwarte.