Pijany sędzia za kółkiem. Wpadł w ręce policji, ale chroni go immunitet

Pijany sędzia zatrzymany przez policję
Sędzia został zatrzymany za kierownicą osobówki w niedzielny wieczór.
Do zatrzymania doszło na drodze wojewódzkiej nr 120 między Gryfinem a Wełtyniem – przekazał st. asp. Jakub Kuźmowicz z gryfińskiej policji w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP). Pijany sędzia wpadł w ręce mundurowych z tzw. drogówki, około godz. 22.
St. asp. Kuźmowicz nie ujawnił jednak, czy była to rutynowa kontrola, czy działanie podjęte np. po anonimowym zgłoszeniu.
Sędzia nie został przesłuchany. Chroni go immunitet
W poniedziałek śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.
Dziś byli przesłuchiwani świadkowie. Materiały dotyczące tego postępowania zostaną przekazane Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej – poinformowała rzeczniczka prasowa szczecińskiej prokuratury, prok. Julia Szozda, w rozmowie z PAP. Potwierdziła, że zatrzymany prowadził auto w stanie nietrzeźwości.
Rzeczniczka wyjaśniła, że mężczyzna nie został przesłuchany, ponieważ jest sędzią Sądu Okręgowego w Szczecinie i chroni go immunitet. Wniosek o jego uchylenie może przygotować Prokuratura Krajowa, a rozpatrzy go sąd dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym.
Dopiero po uchyleniu immunitetu sędziemu można postawić zarzuty i przesłuchać go. Sędzia, decyzją sądu dyscyplinarnego, może zostać również zawieszony w obowiązkach. Prok. Szozda zaznaczyła, że więcej informacji o sprawie można spodziewać się we wtorek.