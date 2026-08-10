Pijany sędzia za kółkiem. Wpadł w ręce policji, ale chroni go immunitet

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Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie prowadził samochód pod wpływem alkoholu; wpadł w ręce policjantów z Gryfina. Sędzia nie został jednak przesłuchany, gdyż chroni go immunitet. Szczecińska prokuratura przekaże akta Prokuraturze Krajowej, która może przygotować wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu.

Pijany sędzia zatrzymany przez policję

Sędzia został zatrzymany za kierownicą osobówki w niedzielny wieczór.

Do zatrzymania doszło na drodze wojewódzkiej nr 120 między Gryfinem a Wełtyniem – przekazał st. asp. Jakub Kuźmowicz z gryfińskiej policji w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP). Pijany sędzia wpadł w ręce mundurowych z tzw. drogówki, około godz. 22.

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St. asp. Kuźmowicz nie ujawnił jednak, czy była to rutynowa kontrola, czy działanie podjęte np. po anonimowym zgłoszeniu.

Sędzia nie został przesłuchany. Chroni go immunitet

W poniedziałek śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Dziś byli przesłuchiwani świadkowie. Materiały dotyczące tego postępowania zostaną przekazane Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej – poinformowała rzeczniczka prasowa szczecińskiej prokuratury, prok. Julia Szozda, w rozmowie z PAP. Potwierdziła, że zatrzymany prowadził auto w stanie nietrzeźwości.

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Rzeczniczka wyjaśniła, że mężczyzna nie został przesłuchany, ponieważ jest sędzią Sądu Okręgowego w Szczecinie i chroni go immunitet. Wniosek o jego uchylenie może przygotować Prokuratura Krajowa, a rozpatrzy go sąd dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym.

Dopiero po uchyleniu immunitetu sędziemu można postawić zarzuty i przesłuchać go. Sędzia, decyzją sądu dyscyplinarnego, może zostać również zawieszony w obowiązkach. Prok. Szozda zaznaczyła, że więcej informacji o sprawie można spodziewać się we wtorek.