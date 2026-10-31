Pieszy potrącony przy cmentarzu. Lądował śmigłowiec LPR
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Pieszy został potrącony przy cmentarzu w Czaplinku w Zachodniopomorskiem – informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar. 69-letni mężczyzna z obrażeniami głowy został zabrany śmigłowcem do szpitala.
Do zdarzenia doszło przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Szczecineckiej w Czaplinku (Zachodniopomorskie). 69-letni mężczyzna został potrącony poza przejściem dla pieszych.
Po poszkodowanego przysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna z obrażeniami głowy został zabrany do szpitala – informuje dziennikarka RMF FM Anna Pałamar.
Jak przekazała policja 33-letni kierowca, który potrącił mężczyznę, był trzeźwy. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia.