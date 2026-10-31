Pieszy potrącony przy cmentarzu. Lądował śmigłowiec LPR

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Pieszy został potrącony przy cmentarzu w Czaplinku w Zachodniopomorskiem – informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar. 69-letni mężczyzna z obrażeniami głowy został zabrany śmigłowcem do szpitala.

Do zdarzenia doszło przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Szczecineckiej w Czaplinku (Zachodniopomorskie). 69-letni mężczyzna został potrącony poza przejściem dla pieszych.

„Bezpieczny powrót z RMF FM”. Najnowsze informacje z polskich dróg Rusza akcja „Bezpieczny Powrót z RMF FM” i specjalne wydania serwisów drogowych. Nasi reporterzy na bieżąco będą monitorować sytuację na drogach i przekazywać Wam najświeższe informacje na antenie i w naszym specjalnym raporcie. Zmiana organizacji…

Po poszkodowanego przysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna z obrażeniami głowy został zabrany do szpitala – informuje dziennikarka RMF FM Anna Pałamar.

Jak przekazała policja 33-letni kierowca, który potrącił mężczyznę, był trzeźwy. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia.