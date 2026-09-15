Odnaleziono telefon poszukiwanej Emilii. Zniknęła 15 dni temu

RMF24

Piętnasty dzień trwają poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina (woj. zachodniopomorskie). Ostatni raz widziano ją w nadmorskim Darłowie. W poniedziałek udało się odnaleźć telefon kobiety.

Działania poszukiwawcze obejmują głównie Darłowo i okolice. Do tej pory sprawdzono prawie 600 hektarów terenu.

W poniedziałek, w Darłowie, udało się odnaleźć telefon zaginionej. Jego zawartość jest teraz analizowana.

To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywane były z tego urządzenia. Nie ustajemy w poszukiwaniach – informuje Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. O kolejnych ustaleniach mundurowi mają informować, gdy pozwoli na to dobro prowadzonych czynności.

Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, w środę o godz. 8:00 planowana jest odprawa dla policjantów, po której mają ruszyć w teren i kontynuować poszukiwania.

Zaginięcie 37-latki

Jak informują stróże prawa z Koszalina, Emilia Koprowska uczestniczyła w festiwalu muzyki techno, który odbywał się w pobliżu darłowskiej plaży. W pewnym momencie oddaliła się w nieznanym kierunku.

Poszukiwana Emilia Koprowska (fot. Komenda Miejska Policji w Koszalinie)

Poszukiwana jest szczupła, ma kasztanowe włosy i zielone oczy. Na prawej stronie ciała, od żeber do biodra ma wytatuowany znak zodiaku „ryby”. Tatuaż ma również na palcu prawej dłoni, w miejscu obrączki z napisem „KRYSTIAN”. Ma także znamię na głowie oraz blizny w okolicy pępka.

W chwili zaginięcia ubrana była w białe jeansy, białą koszulkę z napisem „Cherry” i motywem wiśni, czarną skórzaną kurtkę oraz białe tenisówki z logo „Big Star”. Miała przy sobie brązowy plecak oraz okulary korekcyjne w czerwonych oprawkach.

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu, należy przekazać do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, telefonicznie pod numerem 47 78 41 543 lub pod numerem alarmowym 112.