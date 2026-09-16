Nocna akcja wojska na plaży. Rosyjski dron wydobyty i zbadany

RMF24

W nocy z wtorku na środę wojsko wywiozło z plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem rosyjskiego drona znalezionego tam w poniedziałek. Został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.

Dron wydobyty, zbadany, zneutralizowany

W wyniku podjętych działań, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego – przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia na obecność materiałów wybuchowych podjęto BSP i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych – dodał.

Dron znaleziony koło Rusinowa nieprzenikalny dla analiz. „Poszycie nie przepuszcza promieni RTG” Przedłużają się ekpertyzy pirotechniczne drona wyłowionego wczoraj z Bałtyku koło Rusinowa w Zachodniopomorskiem. Wojskowi od rana - na razie bezskutecznie - próbują ustalić, czy maszyna jest uzbrojona i czy stanowi zagrożenie. Jeśli będzie potrzeba…

Dron wywieziony z plaży w Rusinowie

Ppłk Rozkosz przekazał, że identyfikacja bezzałogowego statku powietrznego (BSP) to efekt wspólnych działań biegłych specjalistów Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, Sekcji Neutralizacji Grupy Pirotechnicznej Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, Grupy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, żołnierzy Jednostki Wojskowych Komandosów oraz żołnierzy Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Ustce.

We wtorek przekazał też, że służby wyeliminowały też jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego w poniedziałek przez wojsko.

TVN24 poinformował, że dron został około godziny 2.20 w nocy z wtorku na środę wywieziony z plaży przez wojsko.

To nie ten dron. Wystarczyło 15 minut, by fałszywe zdjęcie obiegło internet Na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem wczoraj został znaleziony rosyjski dron. To jedna z najnowszych wersji rosyjskiego bezzałogowca typu Gerbera. W internecie szybko zaczęło krążyć zdjęcie maszyny. Okazało się jednak, że było…

Dron znaleziony w Rusinowie

O zlokalizowaniu przez wojsko i służby hydrograficzne w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca i podjęciu drona z morza poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podał, wstępne oględziny wskazują, iż jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Według niego dron najprawdopodobniej został utracony przez Rosję podczas prób manewrów nad Morzem Bałtyckim. Minister obrony zaznaczył, że coraz więcej danych wskazuje, iż Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera.