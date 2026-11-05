Niewybuch w centrum Szczecina. Konieczna będzie ewakuacja mieszkańców

Niewybuch został odkopany podczas prac przy przebudowie kamienicy na rogu ulic Edmunda Bałuki i Śląskiej w Szczecinie. Został już zabezpieczony przez saperów.
Ze wstępnych oględzin wynika, że to radziecka bomba zapalająca (prawdopodobnie ZAB-50T) o wadze ok. 50 kg.
W Szczecinie zwołano posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, by zdecydować, kiedy niewybuch zostanie usunięty, jaką metodą i czy na czas pracy saperów konieczna będzie ewakuacja mieszkańców.
Jak przekazała reporterce RMF FM kapitan Iwona Misiarz z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, ścisły obszar ewakuacji będzie obejmować 250 metrów. Zakaz przebywania ma wynieść 500 metrów. Operacja usuwania niewybuchu rozpocznie się o godz. 7:30 w niedzielę.
Ile osób będzie ewakuowanych? Informacje na ten temat UM Szczecin ma podać w piątek.