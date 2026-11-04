„Mój Święty Graal”. Ogromny bursztyn wyłowiony w pobliżu Kołobrzegu

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Prawdziwa sensacja na polskim wybrzeżu. Podczas połowów w okolicach Kołobrzegu załoga kutra KOŁ 104 natrafiła na niecodzienny skarb – bursztyn ważący ok. 150 gramów. „To jest fart, taki okaz można wyłowić z morza raz na kilkanaście lat” – mówi armator kutra.

„Taki okaz można wyłowić raz na kilkanaście lat”

Bryła została wyłowiona na głębokości około 20 metrów, 10 mil od lądu.

Znaleźliśmy bursztyn w sieciach, podczas wybierania z wody. Wyszedł taki kłębek sieci z muszlą i w tym był sklejony bursztyn – relacjonuje w rozmowie z „Gazetą Kołobrzeską” Patryk Rowiński, armator kutra KOŁ 104.

Bursztyn znaleziony w rybackiej sieci, zdj. Piotr Kowala / PAP

Taki okaz to prawdziwa rzadkość. To jest naprawdę fart, taki okaz można wyłowić z morza raz na kilkanaście lat – dodaje Rowiński. Jak przyznaje, podobne znalezisko trafiło się jego ojcu ponad trzydzieści lat temu, jednak tamten bursztyn był jeszcze większy.

„To jest mój Święty Graal, na pewno zostawiam go na pamiątkę. Takie znalezisko zdarza się raz na całe życie” – mówi szczęśliwy znalazca.

Rekordzista Guinnessa otworzył akademię. Zdradza, kiedy najlepiej zbierać bursztyn W Stegnie na Mierzei Wiślanej ruszyła Akademia Bursztynu Tomasza Ołdziejewskiego, dwukrotnego rekordzisty Guinnessa. Można tam podziwiać niezwykłe dzieła wykonane z bursztynu, a wkrótce także samodzielnie nauczyć się obróbki „złota Bałtyku”.…

Gdzie szukać bursztynu? Najlepsze plaże i sprawdzone triki

Patryk Rowiński ze znalezionym bursztynem, zdj. Piotr Kowala / PAP

Polskie wybrzeże Bałtyku to prawdziwe eldorado dla poszukiwaczy bursztynu. Najwięcej okazów można znaleźć na Mierzei Wiślanej – od Jantaru po Piaski, na Wyspie Sobieszewskiej oraz w okolicach Ustki, Sarbinowa i Kołobrzegu. Po sztormach, wśród wyrzuconych przez morze wodorostów i muszli, można natrafić na prawdziwe skarby.

Jak szukać bursztynu jak profesjonalista? Najlepiej wybrać się na plażę wcześnie rano lub tuż po sztormie. Warto zabrać ze sobą latarkę UV – pod jej światłem bursztyn świeci charakterystycznym żółtym lub zielonkawym blaskiem. A jeśli nie jesteśmy pewni, czy znaleziona bryłka to bursztyn, wystarczy wykonać prosty test: bursztyn jest lekki, nieregularny i unosi się w słonej wodzie.

Najlepszy czas na poszukiwania bursztynu to okres po jesiennych i zimowych sztormach, gdy Bałtyk jest najbardziej aktywny. Silny wiatr od morza i świeżo wyrzucone na brzeg muszle oraz wodorosty to znak, że warto ruszyć na poszukiwania.

Bursztyn waży ok. 160 gramów, zdj. Piotr Kowala / PAP