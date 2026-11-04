„Mój Święty Graal”. Ogromny bursztyn wyłowiony w pobliżu Kołobrzegu

„Taki okaz można wyłowić raz na kilkanaście lat”
Bryła została wyłowiona na głębokości około 20 metrów, 10 mil od lądu.
Znaleźliśmy bursztyn w sieciach, podczas wybierania z wody. Wyszedł taki kłębek sieci z muszlą i w tym był sklejony bursztyn – relacjonuje w rozmowie z „Gazetą Kołobrzeską” Patryk Rowiński, armator kutra KOŁ 104.
Taki okaz to prawdziwa rzadkość. To jest naprawdę fart, taki okaz można wyłowić z morza raz na kilkanaście lat – dodaje Rowiński. Jak przyznaje, podobne znalezisko trafiło się jego ojcu ponad trzydzieści lat temu, jednak tamten bursztyn był jeszcze większy.
„To jest mój Święty Graal, na pewno zostawiam go na pamiątkę. Takie znalezisko zdarza się raz na całe życie” – mówi szczęśliwy znalazca.
Gdzie szukać bursztynu? Najlepsze plaże i sprawdzone triki
Polskie wybrzeże Bałtyku to prawdziwe eldorado dla poszukiwaczy bursztynu. Najwięcej okazów można znaleźć na Mierzei Wiślanej – od Jantaru po Piaski, na Wyspie Sobieszewskiej oraz w okolicach Ustki, Sarbinowa i Kołobrzegu. Po sztormach, wśród wyrzuconych przez morze wodorostów i muszli, można natrafić na prawdziwe skarby.
Jak szukać bursztynu jak profesjonalista? Najlepiej wybrać się na plażę wcześnie rano lub tuż po sztormie. Warto zabrać ze sobą latarkę UV – pod jej światłem bursztyn świeci charakterystycznym żółtym lub zielonkawym blaskiem. A jeśli nie jesteśmy pewni, czy znaleziona bryłka to bursztyn, wystarczy wykonać prosty test: bursztyn jest lekki, nieregularny i unosi się w słonej wodzie.
Najlepszy czas na poszukiwania bursztynu to okres po jesiennych i zimowych sztormach, gdy Bałtyk jest najbardziej aktywny. Silny wiatr od morza i świeżo wyrzucone na brzeg muszle oraz wodorosty to znak, że warto ruszyć na poszukiwania.