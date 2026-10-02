Miny kilometr od Terminala LNG w Świnoujściu. Elitarne jednostki ruszają do akcji

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Od poniedziałku będą neutralizowane niewybuchy, których łączna masa to prawie 3500 kg. To brytyjskie lotnicze miny z czasów II wojny światowej. Zostały znalezione na terenie budowy falochronu portu w Świnoujściu w woj. zachodniopomorskim.

Od 5 do 8 października będą neutralizowane pochodzące z czasów II wojny światowej miny, znalezione w wodach Zatoki Pomorskiej. Jak poinformowała 8. Flotylla Obrony Wybrzeża, na wodzie i lądzie wyznaczono strefy bezpieczeństwa, od Ahlbecku do Międzyzdrojów.

Plan działań i metody neutralizacji

Łączna masa niewybuchów to prawie 3500 kg. Od poniedziałku od godziny 8:00 rano do akcji wkroczą nurkowie. Ich działania mają polegać na wypalaniu i detonacji ładunków. Oczyszczenie akwenu potrwa do 8 października.

Alert RCB i zablokowana autostrada. Wielka akcja w Szczecinie W Szczecinie od rana trwa akcja związana z usuwaniem niewybuchu w rejonie węzła Kijewo. Zablokowano autostradę A6 na odcinku Szczecin Podjuchy - Szczecin Dąbie. RCB wysłało alert do odbiorców w czterech powiatach.

Restrykcje dla mieszkańców i turystów

W tym czasie na wodach Zatoki Pomorskiej będą obowiązywały strefy bezpieczeństwa oraz ograniczenia w żegludze. Ograniczenia będą dotyczyły także korzystania z plaż miejskich od miejscowości Ahlbeck (Niemcy) poprzez Świnoujście, aż do Międzyzdrojów. Plaże nie zostaną zamknięte dla spacerowiczów, ale nie będzie można wchodzić do wody czy uprawiać sportów wodnych.

Potężny arsenał z czasów II wojny światowej

Neutralizacją ładunków zajmie się grupa nurków – minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.

Oficer prasowy 8 FOW kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski wyjaśnił, że podczas prac prowadzonych na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie w wodzie wykryto brytyjskie miny lotnicze typu Mark IV, V, VI. Mają one kształt walca o długości 3 m; przypominają torpedy.

Zawierają w sobie od 350 do 550 kg materiału wybuchowego. Łącznie pięć obiektów posiada ładunek wybuchowy o ekwiwalencie TNT ok. 2500 kg – zaznaczył.

Jak poinformował, miny znajdują się na głębokości ok. 10 m, w odległości ok. 1 km od Terminala LNG w Świnoujściu.

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Miny typu Mark zrzucane były z samolotów w celu zaminowania wejścia do portu. Mimo upływu lat w dalszym ciągu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i przyszłych inwestycji w tym regionie – zastrzegł oficer 8. FOW.

W Świnoujściu, w pobliżu gazoportu, budowany ma być tzw. port zewnętrzny, z terminalem kontenerowym. Wykonany zostanie także nowy tor podejściowy, o długości 70 km, który umożliwi żeglugę statków o zanurzeniu do 15 m.