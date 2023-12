Według najnowszych informacji, w poniedziałek przesłuchany ma zostać kierowca, który w sobotę w Międzyzdrojach wjechał w grupę pieszych. Zginęły trzy osoby, w tym 7-latek. Kierowca zbiegł, ale szybko został ujęty.

Miejsce tragedii w Międzyzdrojach / Marcin Bielecki / PAP

Śledczy dzisiaj jeszcze raz dokładnie oglądają miejsce wypadku i gromadzą materiał dowodowy.

Według naszych najnowszych informacji nie dzisiaj, a w poniedziałek mężczyzna zostanie przesłuchany przez prokuratora w Świnoujściu.

Ofiary tragedii to rodzina idąca chodnikiem. W szpitalu jest 12-letnia dziewczynka, która została ranna w tym zdarzeniu. Przetransportował ją tam śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nastoletnia pacjentka trafiła do szpitala "Zdroje" w stanie ogólnym dobrym. Lekarze potwierdzili u niej urazy kończyn dolnych. Przeprowadzane są dodatkowe badania diagnostyczne. Dziewczynka pozostanie na jednym ze szpitalnych oddziałów na obserwacji - mówiła RMF FM Magdalena Knop, rzecznik szpitala "Zdroje" w Szczecinie.

Jak informuje nasz reporter, do nocy trwały oględziny miejsca, w którym kierowca wjechał w pieszych. Wydarzyło się to w sobotę po godzinie 18 na wąskiej ulicy, która prowadzi do centrum Międzyzdrojów.

Sprawca wypadku próbował uciec. Porzucił auto, ale jeszcze w sobotę wieczorem został zatrzymany.

