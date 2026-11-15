Mąż Emilii Koprowskiej zabrał głos. „Z ogromnym bólem informuję”

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Mąż zaginionej Emilii Koprowskiej opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o śmierci żony. „Z ogromnym bólem informuję, że Emilka została odnaleziona martwa” – napisał w niedzielę 15 listopada. Przedstawicielka koszalińskiej prokuratury prok. Ewa Dziadczyk nie potwierdziła jednak jednoznacznie, że ciało kobiety znalezione w niedzielę w okolicach Darłowa w woj. zachodniopomorskim należy do Emilii Koprowskiej. Ma to dopiero ustalić sekcja zwłok.

„ Nie ma słów, które mogłyby opisać to, co teraz czuję ”

Mąż Emilii Koprowskiej zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o śmierci żony, która zaginęła 30 sierpnia br.

„Z ogromnym bólem informuję, że Emilka została odnaleziona martwa. Nie ma słów, które mogłyby opisać to, co teraz czuję” – napisał. Słowa te powtórzył również na nagraniu opublikowanym na Facebooku, dziękując wszystkim grupom poszukiwawczym za pomoc.

Prokuratura: Ciało zostało zabezpieczone

W niedzielę przedstawicielka koszalińskiej prokuratury prokurator Ewa Dziadczyk poinformowała na konferencji prasowej o odnalezieniu ciała kobiety w okolicach Darłowa w woj. zachodniopomorskim. Jak przekazała, przedmioty i ubranie znalezione przy zwłokach „z bardzo dużym prawdopodobieństwem” wskazują, że mogą one należeć do Emilii Koprowskiej.

Ciało znajdowało się w bardzo zaawansowanym stanie rozkładu i zostało zabezpieczone do sekcji, która ma ustalić bezpośrednią przyczynę zgonu.

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła na skutek powieszenia, przy czym ciało zostało zabezpieczone do sekcji i ta powinna odpowiedzieć na pytanie, co było faktyczną przyczyną śmierci – przekazała prokurator Ewa Dziadczyk.

Podkreśliła, że niezależnie od wyniku sekcji śledczy będą wyjaśniać okoliczności śmierci kobiety.

Niezależnie od tego, czy potwierdzi się tożsamość pani Emilii Koprowskiej, nadal będzie ustalana przyczyna zgonu. Jeżeli nikt się do niego nie przyczynił, nie mamy do czynienia z przestępstwem. Jeżeli nastąpiło to wskutek działania osób trzecich, będziemy ustalać, kto za to odpowiada – wyjaśniła.

Prokuratura nie wyklucza na obecnym etapie żadnego scenariusza, w tym udziału osób trzecich.

W tej chwili wszystko jest brane pod uwagę. Wszystko wskazuje na powieszenie, natomiast to, czy ktoś się do tego przyczynił, czy ktoś pomógł, będzie dopiero ustalane – zaznaczyła. Szczegóły dotyczące sekcji zwłok zostaną przekazane w poniedziałek.

Rolnik kilka tygodni wcześniej pracował w tym miejscu

Jak dodała, mężczyzna, który w niedzielę natrafił na zwłoki ponad 150 m od jeziora Kopań, jeszcze kilka tygodni wcześniej prowadził w tym rejonie prace polowe i nie zauważył niczego podejrzanego.

Prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących ułożenia ciała w chwili jego odnalezienia, co wynika zarówno z dobra prowadzonego śledztwa, jak i bardzo zaawansowanego stanu rozkładu zwłok.

Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia podczas pobytu z mężem w Darłowie, na odbywającym się na plaży festiwalu techno „ZEN Wydm”. Jej zaginięcie zostało zgłoszone koszalińskiej policji 1 września. Dzień później ta opublikowała komunikat dotyczący zaginionej z apelem o wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia kobiety. Jednocześnie służby rozpoczęły poszukiwania w terenie.

Od początku śledczy weryfikowali różne hipotezy dotyczące zniknięcia kobiety. Brano pod uwagę zarówno nieszczęśliwy wypadek, jak i możliwość udziału osób trzecich.