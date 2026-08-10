Karambol na S3. Siedem pojazdów zderzyło się pod Szczecinem

Na trasie S3 w stronę Szczecina między obwodnicą Goleniowa, a węzłem Kliniska zderzyło się w sumie siedem pojazdów - sześć aut osobowych i jeden bus.
Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Korek ma już niemal 13 kilometrów, a pokonanie tego odcinka może zająć pół godziny.
Auta zderzyły się na lewym pasie. Ruch odbywa się pasem prawym.
Jak przekazali nam policjanci, na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Auta sukcesywnie będą usuwane z drogi.
Efekt gapiów
Niestety, korkuje się także droga w stronę Goleniowa. Policjanci tłumaczą, że to efekt tzw. zjawiska gapiów - kierowcy zwalniają, aby zobaczyć, co wydarzyło się na drugim pasie.
Na miejscu cały czas pracują służby, które starają się jak najszybciej przywrócić płynność ruchu. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.