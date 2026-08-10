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Karambol na S3. Siedem pojazdów zderzyło się pod Szczecinem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 sierpnia (13:11)

Karambol na trasie S3 w woj. zachodniopomorskim między obwodnicą Goleniowa, a węzłem Kliniska. Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, zderzyło się tam siedem pojazdów.

Karambol na S3. Siedem pojazdów zderzyło się pod Szczecinem
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Na trasie S3 w stronę Szczecina między obwodnicą Goleniowa, a węzłem Kliniska zderzyło się w sumie siedem pojazdów - sześć aut osobowych i jeden bus. 

Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Korek ma już niemal 13 kilometrów, a pokonanie tego odcinka może zająć pół godziny.

Auta zderzyły się na lewym pasie. Ruch odbywa się pasem prawym.

Jak przekazali nam policjanci, na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Auta sukcesywnie będą usuwane z drogi. 

Efekt gapiów

Niestety, korkuje się także droga w stronę Goleniowa. Policjanci tłumaczą, że to efekt tzw. zjawiska gapiów - kierowcy zwalniają, aby zobaczyć, co wydarzyło się na drugim pasie.

Na miejscu cały czas pracują służby, które starają się jak najszybciej przywrócić płynność ruchu. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. 


Źródło: RMF FM
Tagi: karambol obwodnica trójmiasta
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