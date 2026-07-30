Henryk Gęsikowski nie żyje. Odszedł wybitny aktor i filar szczecińskiej sceny

RMF24

Smutna wiadomość dla świata kultury. W wieku 74 lat zmarł Henryk Gęsikowski – aktor filmowy, radiowy, wieloletni członek zespołu Teatru Polskiego w Szczecinie i założyciel Teatru Otwartego. Widzowie mogą go pamiętać z serialu „07 zgłoś się”, ale jego dorobek artystyczny to znacznie więcej.

Informację o śmierci Henryka Gęsikowskiego przekazał Teatr Polski w Szczecinie, z którym artysta był związany przez wiele lat.

„Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł aktor, który przez kilka lat pracował w naszym teatrze, Henryk Gęsikowski” – czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Przedstawiciele teatru złożyli rodzinie i bliskim zmarłego głębokie wyrazy współczucia.

Aktor z pasją i wizją

Henryk Gęsikowski urodził się w 1951 roku w Złotoryi. W 1974 roku ukończył Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi i niemal od razu związał swoje życie zawodowe ze Szczecinem. Występował na scenach Teatrów Dramatycznych, Teatru Współczesnego oraz Teatru Polskiego. Był nie tylko aktorem, ale także kierownikiem artystycznym – w 1989 roku objął tę funkcję w Teatrze Krypta w Zamku Książąt Pomorskich. Kierował również Domem Kultury Środowisk Twórczych „Klub 13 Muz”.

Pamiętany z „07 zgłoś się”

Choć dla wielu Henryk Gęsikowski pozostanie na zawsze Kazimierzem Dyciakiem z 16. odcinka kultowego serialu „07 zgłoś się”, jego dorobek obejmuje znacznie więcej. Widzowie mogli go oglądać w filmach takich jak „Ballada o ścinaniu drzewa”, „Zapis zbrodni”, „Taxi A” czy „Miasto nocą”.

Był także założycielem Teatru Otwartego – to jeden z jego najważniejszych projektów artystycznych w karierze.