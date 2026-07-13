Gigantyczne wynagrodzenia w koszalińskim szpitalu. 17 rocznych wypłat powyżej miliona

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Ponad 119 milionów złotych na wynagrodzenia i siedemnastu „milionerów” na liście płac – takie dane dotyczące Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie za 2025 rok podała Sieć Obywatelska Watchdog Polska, a listę upublicznił koszaliński radny Błażej Papiernik. Jak podaje serwis ekoszalin.pl, najwyższa roczna wypłata wyniosła 2 599 725,67 zł.

Dane, które ujrzały światło dzienne dzięki Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i radnemu Błażejowi Papiernikowi, pokazały, że najwyższa roczna wypłata wyniosła aż 2 599 725,67 zł, co po podzieleniu na 12 miesięcy daje ponad 216 tysięcy złotych miesięcznie. Kolejne miejsca na liście również imponują: 2,1 mln zł, 1,98 mln zł, 1,62 mln zł i 1,51 mln zł.

Łącznie aż 17 osób otrzymało ponad milion złotych w ciągu roku – suma tych wypłat to blisko 23,72 mln zł, czyli niemal 20 proc. całkowitego budżetu na wynagrodzenia.

Zarobki koszalińskich lekarzy

W zestawieniu znalazło się 320 pozycji, a suma wszystkich wypłat przekroczyła 119 mln zł. Średnia roczna pensja to 372 246,57 zł – czyli miesięcznie ponad 31 tysięcy złotych. Mediana, która lepiej oddaje typową wartość, wyniosła 267 310,54 zł za rok pracy.

Najniższa pozycja na liście to zaledwie 3 tysiące złotych – prawdopodobnie dotyczy to pojedynczego świadczenia lub krótkiego okresu pracy.

Brak nazwisk, wiele pytań

Zestawienie zostało zanonimizowane – zamiast nazwisk pojawiły się tylko inicjały. Nie wiadomo więc, kto dokładnie otrzymał rekordowe kwoty, ani za co. Czy były to umowy o pracę, kontrakty cywilnoprawne, działalność gospodarcza, dyżury, kierowanie oddziałami? Ile godzin przepracowali ci lekarze? Czy pracowali cały rok, czy tylko przez kilka miesięcy? Tych informacji brakuje, a bez nich trudno jednoznacznie ocenić, czy milionowe wypłaty były uzasadnione.

Warto pamiętać, że szpitale publiczne często muszą konkurować o lekarzy z prywatnymi placówkami. Brak specjalistów może oznaczać zamknięcie oddziału, wydłużenie kolejek czy ograniczenie liczby zabiegów. Wysoko wykwalifikowani lekarze są na wagę złota – i to dosłownie. Jednak przy tak dużych kwotach finansowanych z publicznych środków potrzebna jest transparentność, a mieszkańcy mają prawo wiedzieć, za co dokładnie płacą.

Milionowe wypłaty – sensacja czy konieczność?

Same liczby robią ogromne wrażenie, ale nie są jeszcze dowodem na nieprawidłowości. W wielu przypadkach wysokie wynagrodzenia mogą być uzasadnione – zwłaszcza jeśli pozwalają utrzymać kluczowe oddziały i zapewnić opiekę pacjentom. Jednak przy takiej skali wydatków szpital powinien szczegółowo przedstawić, za co dokładnie zapłacił w 2025 roku ponad 119 milionów złotych.